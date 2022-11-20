世界視線：譴責制裁對付俄　歐盟自殘成大傻

二十國集團（G20）峰會日前結束，在宣言中申明「大多數成員強烈譴責在烏克蘭的戰爭」，但當這項消息在德國的媒體傳播，有不少網友回應：「多一次譴責有甚麼用，為何這樣重要的國際政要聚首一堂，竟然不談如何設法結束戰爭以救救我們？」

西方國家對烏克蘭實施的軍事支援及對俄羅斯的經濟制裁，本意是令俄羅斯無法戰勝，經濟崩潰及普京下台。但8個多月以來，俄羅斯攻城略地，烏克蘭即使有援軍加入，也無法取勝。制裁並未使俄羅斯經濟崩潰，盧布還是強勁，而歐元一年以來相對美元已貶值約15%，估計來年德國經濟是0.4%負增長。

所謂全面制裁，包括武器、軍事科技、車輛、晶片、電腦軟件、飛機、汽車及機器零件等。經濟方面，西方國家及日本、南韓凍結了3,000億美元俄國資產，俄最大的俄羅斯聯邦儲蓄銀行（SberBank）及SWIFT都停運。歐美對俄國天然及工業資源、伏特加及魚子醬等實施禁運，亦禁止向俄出口俄羅斯人極喜歡的歐洲名車和奢侈品。8月已經禁止俄煤入口及禁止投資俄國能源企業，年底前除了一些例外，會禁止90%俄國石油入口，明年2月底全面禁運。

成果竟然很有限？汽車零件禁運使俄羅斯最大汽車集團Lada停產數周，之後回復生產而只缺少安全氣囊及ABS等；飛機零件禁運是影響到俄羅斯的波音及空巴航運；SWIFT停運影響不大，因為俄羅斯和其他非敵對國仍有額外渠道作大宗交易。

更有趣的是西方企業被迫撤資，原先估計有超過1,000家企業，會帶來俄羅斯大量失業及15%經濟倒退，但結果一些企業被接管或收購營運，美企麥當勞被收購改名營運，貨品質素照舊甚至有改良而生意很好！

制裁的更大受害者反而是歐洲，歐洲在俄烏戰前40%天然氣來自俄羅斯，故此歐盟規劃要削減15%天然氣用量，並要重新向「人權紀錄欠佳」的中東國家要求入口。匈牙利及法國右派政黨就抗拒對俄國能源制裁，保持與俄合作對話。如今歐盟內部爭議是：人民為何要為政府搞失效的制裁而付出極大代價？能源短缺及通脹高企使基層市民生活更苦，俄國公民就不缺能源、食品及生活必需品，更享大幅加薪、生活及失業津貼。歐洲企業倒閉及外移帶來更多失業，更令人擔心的是歐洲工業失去市場及競爭力，經濟恐怕會長時間衰退！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻