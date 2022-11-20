娛圈單打：宋仲基強勢回歸　離婚後恍若重生

男神宋仲基新劇《財閥家的小兒子》強勢開播，成為今年壓軸大戲。劇中宋仲基飾演全韓最大企業的管理層，一直對公司忠心耿耿，不料因為知悉公司非法轉移資金而招致殺身之禍。他臨死前懷着一口怨氣，靈魂錯置，重生為財閥家的小兒子，上演復仇大計。

戲如人生，重生的豈止是劇中角色，現實中的宋仲基，與宋慧喬離婚後同樣一洗頹風，脫胎換骨。眾所周知，《太陽的後裔》造就了男女主角一段世紀之戀，雙宋於2017年步入婚姻殿堂，婚禮更是星光熠熠，風頭一時無兩。

二人婚後有影皆雙，宋仲基的護妻美談更是層出不窮，例如喬妹以往鮮少喝醉，婚後知道有宋仲基在旁照料，喝酒不再小心翼翼，皆因老公總會化身護妻使者；又如每次拍拖行街，宋仲基必定不讓喬妹走近馬路一邊，免生意外。這些甜蜜舉動傳頌一時，令人相信世間真有童話。

可惜好景不常，雙宋結婚不足兩年，2019年便宣告離婚。男神亦收拾心情，全力拚事業，《勝利號》、《黑道律師文森佐》均叫好叫座，尤其後者，飾演指揮若定的黑手黨律師，更首次展現豁出去的搞笑演技，令男神翻生爆紅。反觀婚後參演的《阿斯達年代記》，收視不如理想，毫無風采。有指當時二人已經分居，宋仲基情緒低落，甚至出現脫髮。

俗語說，女人最怕嫁錯郎，其實男人何嘗不怕結錯婚？荷里活代表有娶錯「喪妻」的尊尼特普，單是打官司已打到傾家蕩產。如今宋仲基擺脫了錯誤婚姻，更傳出緋聞，整個人容光煥發，不是重生是甚麼？