正論：斬人販毒不消停　治安經濟日日差

都說香港運交華蓋，治安、疫情、衞生、經濟樣樣差，絕非危言聳聽。單是斬人案，鑊鑊新鮮鑊鑊甘，昨日油麻地又上演南亞幫仇殺大戰，鮮血淋漓；更駭人聽聞的是，毒品案層出不窮，竟有14歲黑幫少年涉偷車、無牌駕駛和販毒被捕。更不必說，本港疫情升溫，鼠患猖獗，經濟則一池死水，民生維艱。在一連串負面因素疊加之下，差者愈差，衰者愈衰，香港如何走出谷底，思之令人絕望！

近期斬人案可謂無日無之，昨日近中午時分，一名尼泊爾籍男子途經寧波街近上海街休憩花園對開時，突遭3名同鄉揮刀狂斬，惡煞逞兇後踩單車逃去，事主則負傷前往炮台街一公廁清洗傷口，沿途遺下大量血漬，怵目驚心。實際上，自今年6月南亞幫爆發中環槍擊案後，腥風血雨便一直籠罩香江，南亞幫仇殺固然愈來愈瘋狂，本地黑幫開片同樣沒有消停。稍早前，元朗又有暴力閘車斬人案上演。事主駕駛私家車至大棠村一帶，一輛黑色私家車突疾馳而至閘停其車，繼而殺出另外兩車包抄，將事主重重包圍，7至8名大漢撲出扑爛車頭再揮刀斬向事主，最後竟證實疑點錯相，顯見治安不靖，良民也隨時遭殃。遑論打劫珠寶錶行頻仍，綁架撕票復燃，人人自危。

至於販毒案猖獗，且屢有未成年人涉毒，行徑往往比成年人更乖張。同樣是昨日，東九龍交通部警員凌晨時分巡經牛頭角道之際，截停一輛形迹可疑的私家車，駭然發現私家車內藏有約21克懷疑氯胺酮及約36克懷疑可卡因，總市值約3.1萬元。最令人瞠目結舌的是，「毒品車」司機竟然只是一名14歲少年，且疑有黑幫背景！他涉嫌「販毒」、「未獲授權而取用運輸工具」、「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「駕駛未獲發牌車輛」及「未能出示身份證明文件」共6宗罪被捕。世風日下，道德淪亡，信焉！

必須強調，本港毒品案大幅飆升，香港儼然毒港。海關於今年首10個月檢獲的毒品數量，較2019年即疫情前大幅上升達1.5倍。而海關今年透過與國家及海外執法機構合作，偵破6宗大型毒品案件，檢獲市值約20億元的毒品，更較去年大幅上升9倍，令人嘩然。

另一宗令人髮指的嚴重罪案，則有另一名14歲少年成為無辜受害者。元朗本月7日發生嚴重車禍，少年晚飯後在青山公路灰沙圍對開散步，突遭私家車撞飛十數米重傷命危，至今仍未甦醒。警方其後拘捕28歲涉案男司機、其女友及一名同黨。揭發男司機有黑幫背景和毒品案底，沒有駕駛執照，更涉去年一宗危駕案被通緝，堪稱惡貫滿盈。他涉嫌「無牌駕駛」、「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕，另外被捕3人亦涉縱火燒車，涉嫌「妨礙司法公正」。

可以毫不誇張地說，香港既面對南亞幫與假難民的治安毒瘤威脅，復有黑幫販毒開片作惡多端，就連未成年人也無惡不作，香港豈止運交華蓋，直情是病入膏肓！屋漏偏逢連夜雨，近日疫情復熾，每日確診個案增至8,000多宗，入院人數急升，港府對於放寬防疫措施更是畏首畏尾。「團進團出」的安排雖已實施，但申請手續繁複，儘管4天團只需做一次核酸檢測，但無異於釋出香港不歡迎旅客逗留多於4天的訊息。醫衞局局長盧寵茂至今堅持不再討論「0+0」，美其名曰「精準抗疫」，卻懶理經濟不斷尋底，股市樓市齊跌，來年經濟更不堪設想。

既然高官鐵了心「精準抗疫」，那麼與抗疫息息相關的環境衞生問題，理應加緊改善，雷厲風行，奈何事與願違，人們只見高官自吹自擂，衞生情況並無實質好轉。「打擊衞生黑點計劃」展開已有3個月，政務司副司長卓永興沾沾自喜表示，食環署新成立的19隊夜間滅鼠隊截至10月捉到6,000隻活老鼠，較以往增加五成，言下之意是收效甚彰。誠然，數字不會說謊，食環署在部分黑點的捕鼠量確實有所增加，但黑點以外的情況是怎樣，只消問一問市民，尤其是居於公屋的市民，肯定會異口同聲說鼠患並無改善。僅屯門蝴蝶邨便是冰山一角，光天化日下數十隻大老鼠肆無忌憚亂竄覓食。只要高官肯瞄一瞄電視或報紙的報道，便不可能自吹自擂而毫無愧色。

新政府被形容為「武官治港」，市民也寄以厚望，然而上任至今，市民依然未看到何謂「以結果為目標」，更不見武官有何過人之處。反而南亞幫亂港、毒品禍港、黑社會殘港、老鼠橫行香港則愈演愈烈，由治安到衞生，由經濟到民生，皆亂象叢生。近年移民潮絡繹不絕，香港人走夾唔抖，箇中原因是甚麼，難道不值得港府反思？