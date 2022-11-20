有說新冠疫情已變成風土病，與流感相類，因此西方的「躺平」政策恰當，中國的「動態清零」政策失誤。可是疫情近來沒有減退，反倒增加，全球新症以日本、南韓、美國為首。

美國染疫者眾多，接種疫苗者眾，但復陽再患亦多。雖然重症率下降，患病者數目上升，重症者絕對人數還增。若守不住疫情，即使重症率再降，絕對數的增加對醫療系統的壓力還會上升。而病死者也不少，情況惡於流感。更關鍵的是患病後的「長新冠」各種症狀出現，影響數以百萬計勞動力，歐美的失業率降，但就業人口不增，對經濟，對社會公共衞生、人民健康的衝擊不小。可惜這方面的研究，相對於大藥廠和政府資助的新冠疫苗與藥物研究，極為不足，因而政府與社會對長新冠的了解缺乏。這既影響到社會對患病失去了應有的戒心，患病後出現長新冠，亦不懂得治療，使不少人出現不該有的憂慮困擾，導致抑鬱，反而把長新冠的影響擴大、惡化和延長。

即使以內地動態清零的嚴防措施，近日也病患大增，香港亦不例外。若將之與日韓美近期演變結合來看，新冠疫情一不是退減，而是正伺機再起；二是全球不少地方可能再蔓延，趁着秋冬流感高峰期。而歐美等地高患病率帶來社會的抗疫免疫能力隨着時間遞減，有如日本政府所宣布，疫情有再次蔓延的可能。目前似乎處於疫情的轉折點，另一波正在醞釀，還有可能出現新的變種病毒冒起肆虐。依內地說，形勢還是嚴峻。

香港在動態清零中得着不少寶貴經驗，可是從近月的歷史看，第5波爆發前措施似得當，卻阻止不了第5波。現在疫情反覆，會否第6波出現？香港政府與社會不能不謹慎小心，在適度放寬中嚴防疫情反彈，要制訂新的應對措施。

社會有強大聲音要求進一步取消防疫政策，這反映社會各界的難處，但政府不能單隨民意短期變化，在疫情防治的政策上，要求的是科學和通盤考慮，可以摸着石頭過河，穩步前進，但同時要懂得抗拒任何急躁的利益要求，大局為重，在疫情於秋冬有機會轉變之時，寧可放慢復常措施，以社會健康衞生安全為重。政府官員要能忍辱負重，堅持弱勢社群（特別是長者和貧困人們）的健康安全為決策的取捨偏重，社會民生的困苦還可動用儲備來紓減，人民為重！