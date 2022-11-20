中央和特區政府要想《港區國安法》在香港不走樣、不變形、不被掏空的實施，中央全面管治權不被香港的「司法獨立」拒之門外，就必須拿起「政法」這個思想武器，整改香港司法界，尤其是要端正司法人員的政治思想、國家觀念、效忠對象的問題。

香港司法界與任何國家和地區的司法界一樣，屬於上層建築領域，是國家機器的重要部分，擔負着維護國家安全和發展利益的重任，每一位司法人員都要認識這點。對此，首先要有正確的國家意識，要對自己的國家效忠，要有國家情懷，要遵愛國主義。在處理有關國家安全的案子時，首先要出以維護國家安全、國家利益之心，就要嚴格按照國家安全法的原意和規定為指導辦事，而不是偏離軌道，挖空心思的讓國安法任由自己「解釋」、擺弄。如果有人這樣做，是不難讓人看出其叵測居心的。

例如，在黎智英聘請英國大律師抗辯國安法案件中，香港律政司指出，《港區國安法》的唯一官方語言是中文，而且法例下國家安全概念，與中央政府及香港的社會、政治環境及憲法等息息相關，來自海外的法律代表，或對中央及香港的獨特背景沒有充分理解，何況本案已有具相關經驗的資深大律師參與。以此觀之，本案聘請英國大律師抗辯並不適合。

然而，上訴庭則反駁，指沒有任何證據顯示，由懂得中文的大律師處理《港區國安法》是最為理想，語言因素並非考慮因素。上訴庭這樣的反駁，一是不講事實；二是偷換概念、不講邏輯；三是輕蔑《港區國安法》的地位，輕蔑中文地位。

人們要問，上訴庭又有甚麼證據顯示懂中文的大律師不能處理《港區國安法》案件，非要找一個不懂中文的洋律師才「最為理想」？《港區國安法》的唯一官方語言是中文，上訴庭憑甚麼說「語言因素並非考慮因素」？要不是立場出了問題，怎會有這樣荒謬的說法？