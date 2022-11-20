司法改革是香港老大難問題，這些年其他領域已出現翻天覆地的變化，行政和立法也已順應時勢而進行不同程度的改革，唯獨司法依然不動如山。最荒謬的是，香港脫離殖民統治已超過25年，曾經的「事頭婆」也已駕鶴西歸，但本地法例仍有「女王陛下」及「國務大臣」等字眼，這豈止是戀殖心態，簡直是奴性作祟。

其實也難怪，回歸前司法大權掌握在洋人手裏，回歸後司法領域照樣是洋人及其代理人的天下，這班人心中只有英國沒有中國，自然不願改革。只要看看各級法院至今依然充斥洋法官，連大律師公會也一度被英國政客把持，就知道司法界奴性何其嚴重。有位所謂法律權威曾聲稱，法官沒有主人，只對法律忠誠。這分明是睜眼說瞎話，回歸前御用大狀及法官都要向英女王效忠，可見法官不是沒有主人，英女王就是他們的主人。回歸後他們本應向國家和特區效忠，卻以「法官沒有主人」為理由，將自己凌駕於國家和特區之上。

面對社會要求改革司法的強烈呼聲，有些司法中人總是以「三權分立」、「司法獨立」作為擋箭牌。其實香港從來沒有「三權分立」這回事，回歸前港督地位至高無上，行政權明顯蓋過立法權和司法權。回歸後行政、立法和司法等所有權力皆來自中央授權，更不存在「三權分立」。誠然，社會應該尊重法律，不能隨便干預司法，這個道理人人皆懂，但「司法獨立」並不等於「司法獨大」，更不等於可以凌駕於國家和特區。《港區國安法》推出後，大律師公會等一班藍血貴族群起而攻，公然挑戰全國人大常委會權威，可謂狂妄到了極點。

正是因為司法領域被打造成針插不進、水潑不入的獨立王國，所以才會亂象叢生。最近有位洋法官接連放生毒案疑犯，固然令人瞠目結舌，黎智英國安大案獲法庭批准由英國大狀抗辯，而且以不設陪審團為由申請永久終止聆訊，更是匪夷所思。《港區國安法》明文規定，凡是涉及國家機密、具有涉外因素等國安案件，應由3名指定法官審理，不設陪審團，黎智英案性質嚴重，更不能例外。老實說，中央沒有要求將此案移交內地審理，已經夠仁慈，有人還在胡攪蠻纏，莫非想逼中央出手？

當斷不斷，必受其亂，既然本港司法抗拒改革，中央就有責任出手整頓。