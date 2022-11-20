都說自德國總理紹爾茨訪華打響「第一槍」後，美國的反華聯盟便告瓦解。果不其然，剛落幕的G20峰會以及APEC峰會，國家主席習近平成為全球焦點，各國領袖爭相求見。單是在G20峰會，習近平便接見了11個國家的元首，尤以歐洲國家為大多數，就連美國的拜登也不得不放軟身段，與習近平一談3個多小時，顯見世界政經大局正在起變化。

例如與中國關係惡劣的澳洲，總理阿爾巴內塞亦同習近平見上一面。儘管他要求中國撤銷對澳洲的貿易制裁還未能如願，但兩國將重啟高層對話，這對於「融冰」已邁出一步。眾所周知，兩國關係急速惡化，始於上任澳洲總理莫里森，莫名其妙跟着美國瘋狂反華。

問題是，反華不可能長久，皆因澳洲對中國市場的依賴程度向來相當高，商品出口佔比，中國市場佔了超過三成，澳洲根本無法找到第二個市場代替中國。現在換了阿爾巴內塞上台，當然要一改前任對中國的惡意態度。習近平也指出，「中澳之間從來沒有根本利害衝突」，釋出「解凍」訊息。新西蘭也不甘後人，總理阿德恩見完習近平後，揚言雙方以今年紐中建交50周年為契機，加強高層往來，深化兩國合作。法國的馬克龍更不用多說，習近平早就提醒他應該堅持獨立自主、開放合作的精神，推動雙邊關係發展。

由此可見，歐盟兩大國與五眼聯盟的兩隻眼，均向中國拋出橄欖枝，當然是明白中國市場對他們的重要性。美國一味要他們聯合反華，卻無法提供實利，甚至動輒損害盟友利益，搵盟友笨，這些歐洲領導人還會這麼一面倒嗎？全世界只有英國和加拿大繼續仆心仆命聽美國支笛，爭着做反華急先鋒，最後甚麼也得不到，堪稱傻不楞登。