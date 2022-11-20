美國前任白宮主人特朗普宣布，將會再次參選總統。這個七旬老人之所以敢再戰江湖，是因為他在國內的民意支持度高，很多選民揚言，會再次投他一票。

特朗普能夠強勢復出，無疑是對美國民智的嘲諷。本欄已經多次強調，估計美利堅民眾的智慧，尚未低到足以讓這個莽夫重新掌政，但是他今番崔護重來，即使最終落敗，相信得票率也不會少於三、四成。好端端的一個美國，竟然有這麼多愚民，光是想想也教人唏噓！

上一任白宮主子是何等樣人，你問問彭斯便知道。在特朗普擔任總統期間，彭斯是副總統，二人曾經合作無間，但在2020年總統競選結果出爐後，特氏一度拒絕承認落敗，誣稱選舉出現嚴重舞弊。他只是空言指控，並無事實根據，事件告上法庭，每一次都敗訴，最後這個莽夫便把希望寄託在彭斯身上。

近日彭斯受訪時指出，特朗普曾逼迫他要以參議院議長的身份，拒絕承認選舉結果。彭斯堅稱此舉違反憲法，不同意這樣做，結果使自己和家人的生命安全都受到威脅。特朗普煽動支持者衝擊國會山莊，暴徒揚言要「吊死彭斯」。眼見老拍檔陷於險境，特朗普非但無動於衷，心底裏恐怕還樂見其成。彭斯說，每逢重看暴徒進襲國會山莊的片段，都會感到十分憤怒，他也絕不會支持特朗普再次入主白宮。

昔日的彭斯得到特朗普提攜，才能夠出任副總統，對方可以說是他的恩人，但彭斯心清眼亮，也公正客觀，他可能是所有從政者當中，最了解特朗普的人。如今彭斯告訴你，特朗普絕不適宜再次當總統，這一番肺腑之言，但願美國的選民能夠聽明白。