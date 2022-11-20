曾幾何時，「奇案系列」在香港影視作品中別樹一幟，因它不但切身，奇情處亦引人入勝。如要論本年度奇案之最，當推「洋法官放生涉毒外籍疑犯」莫屬，就連上訴庭也曾批評相關法官處理案件手法「損害法官尊嚴」，不由各位不嘩然。

本報日前頭版報道一名外籍男子3年前抵港，遭海關查獲藏有市值近500萬元的可卡因，被控以販毒罪。高院在審此案時，法官金貝理要求以「案中案」方式處理連控辯雙方都同意呈堂的WhatsApp對話，其後更裁定不可呈堂，接納被告永久終止聆訊申請。即使律政司表明會上訴，要求下令答辯人不得離港，但金貝理拒絕，結果答辯人在申請獲批後兩日「速撇」，今年8月金貝理亦突然請辭，為事件留下更多問號。

據終院判詞指，金貝理將證據可否呈堂與證供是否可靠及重要相混淆，錯誤地把傳聞證供原則套用在WhatsApp對話。的確，被告辯稱不知所帶行李內藏毒品，相關說法正好透過其WhatsApp對話，讓法庭看個明白，怎料卻被洋法官裁定不可呈堂，這能不讓人大感弔詭嗎？

香港大學法律和法律理論榮譽教授Raymond Wacks在一部關於法律的著作中寫道：「法官象徵着正義的概念和有組織的強制力，兼有理性人的理性與多數人的殘忍」，換言之，法官能以理性管束其殘忍，是以理服人，否則，就有以法屈人之嫌。正如終院指出，法庭應以是否有表面證供來判定證據是不是可以呈堂，至於信納與否，應交由陪審團決定。出任陪審員是公民責任，金貝理豈止越俎代庖，間接剝奪陪審團一盡義務的機會，甚至連辯方律師那一瓣工作也殘忍地搶去了。不近情者多藏奸，異靈異異多奇案，司法亂象何時方息呢？