香港騙案居高不下，今年首8個月已接獲16,773宗詐騙案，平均每日70宗，較去年同期增近四成。今年上半年，投資及電話騙案涉及的損失金額分別超過7億元和4億元，情況令人憂慮。

繼轟動全港的東南亞「賣豬仔」求職騙案後，筆者接獲多位市民誤墮高息投資騙案的求助。這些騙案布局與以往截然不同，牽涉中介代理及聲稱有牌照的海外銀行，案件涉款近1,800萬元，現時由油尖警區重案組跟進。

今次的特色是由相熟的保險中介向受害人提供「度身訂造」、「保本、高息」的「投資計劃」，引誘受害人「入局」，初期至兩年內更會收到「投資計劃」定期派息的款項，因而未有防範並一再加碼投資，最後血本無歸。有苦主更指因與中介相熟而受騙，批其「唔熟唔食」。亦有苦主受騙以信用卡套現現金並轉存到「海外銀行」，至今仍需償還債務。

近年投資加密貨幣、「非同質化代幣（NFT）」等虛擬資產的風潮盛行，惟其屬高風險產品，且具有極高的匿名性而難以追蹤，往往成為騙徒的新手段。不少人對這種新興產品抱有憧憬，卻在不太了解其性質及風險下投資，最終損失慘重。就如加密貨幣交易平台FTX案，FTX被爆出偽造假帳秘密轉移資產醜聞後，因投資者大幅撤資而破產，大批投資者數以億元計的資產極可能化為烏有。

俗語有云，「邊有咁大隻蛤乸隨街跳」，投資必須審慎，便宜切記莫貪。政府應加強謹慎投資及虛擬資產領域的宣傳和教育，如整理既有案例並利用數據，展示可能存在的風險，提醒市民保持警惕。同時亦要加快設立有關監管機制，並加強對銷售虛擬資產的規管，尤其要保護散戶投資者。