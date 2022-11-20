身兼立法會議員的陳曼琪律師，於首日《施政報告》辯論中提出本地法律去殖化計劃，促請政府拿出時間表和路線圖。她並建議政府擴大有關公職人員宣誓範圍規定，應涵括所有律政司、外判檢控官等。她又指出，現存香港法律條文中，仍殘留「女王陛下」及「國務大臣」等殖民地字眼，應盡快予以廢除。陳議員的建議，可謂一石激起千重浪的破天荒之舉，值得愛國者治港原則產生的全體立法會議員大力支持，更值得特區政府立即採納和積極付諸行動。

為何說是破天荒之舉？因為回歸25年來，從未有過立法會議員在立法會大會上提出過如此周延性、全面性、徹底性的香港司法及法律執行機構和人員的去殖化，而這正正是國家領導人在總結2019年黑暴教訓時指出「香港不設防」的最大不設防之真空地。期望陳曼琪在《施政報告》辯論後，把其建議和構思，正式循立法會兩個途徑提出跟進，一是申請排期在大會提出議員議案辯論，另一是在立法會法律事務委員會上作議程提出討論，務使律政司司長和終審法院首席法官均予以回應和跟進，貫徹特首李家超誓言「以結果為目標」進行改革。

曾幾何時，法治香港沒保護如付國豪的愛國者。法律機構、司法系統、律政人員、法庭法官，只許讚不許彈，只愛聽讚歌，不滿被評彈。上屆政府、前特首林鄭月娥便在一年一度的法律典禮上，齟齬那些善意批評者，袒護司法系統的奸庸懶廢黃之官，遂烏煙瘴氣叢生，放生漢奸者有之，亂批法援者有之，黑暴重罪輕判者有之，愛國愛港者被重罰者有之，反中亂港者「殺人放火金腰帶」有之。總之，假髮治港大權在握，抗暴者如付國豪「愛國愛港無屍骸」，一年後才知死訊，悲悼！