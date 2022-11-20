房屋局局長何永賢表示，政府關心劏房問題，當局全力興建傳統公屋之外，也會興建約3萬個「簡約公屋」單位，同時繼續推展興建中約兩萬個「過渡性房屋」單位。佢相信多管齊下，會改善劏房租務市場嘅生態，相信10年內環境惡劣而又收取高昂租金嘅劣質劏房，將不能生存。只要肯相信，願望可成真！

高官認為10年後市民可告別劏房？信佢一成，雙目失明。老朽只能說，反正天長地久，許你一個安居樂業夢，10年後都唔知乜嘢世界啦！老朽但知「簡約公屋」或「過渡性房屋」都係需要大筆公帑去建造，而住滿限期後都未必可以上樓，分分鐘又要住番環境差而租又貴嘅劏房！如果政府真係一心為民解決「房事問題」，應該加快覓地建公屋，提速提效令劏房戶「上樓」，由「下流」變「上流」，可以安居樂業，先至係王道！依家所謂10年後冇劣質劏房，正如本報「正論」一針見血指出，係出口術！

10年後冇劣質劏房，呢句大言不慚嘅官腔，同說10年後香港再冇窮人一樣咁荒謬！為官一任，反正5年後都唔知仲有冇得撈，把豪言吐盡，就係敢講，正應了只要自己不尷尬，尷尬嘅就係人哋！呢，政府通過劏房租務管制，有關注團體調查指出，有關條例實施近一年，發現大量住戶不受新例保障，逾三成業主未有為劏房租管實施後嘅新簽租約打釐印，租約更違反條例內多項規定。

換言之，有條例又唔落實檢控及巡查，令租管條例淪為無牙老虎！連咁簡單嘅保護弱勢劏房戶都做唔到，依家又吹水10年後告別劏房，做高官嘅，原來都係田螺唔知自身曲！清朝有個叫曹振鏞嘅大官僚，告誡門生為官之道：無他，但多磕頭，少說話耳。時移世易，今之為官，惟面皮厚大膽吹水可耳。