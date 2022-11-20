四年一度的世界盃又到了，相信又會掀起一陣足球熱潮。足球一直都是香港人最愛的運動之一，市民想踢波，足球總會及各大球會都想努力推廣足球，但場地不足始終是最大的困擾，加上「炒場」猖獗，令一場難求問題雪上加霜。

政府近期推出多項措施打擊炒場，重點針對天然及人造草地足球場，將原來租用時要填報租用人資料，改為須同時填報另外4名使用者的「康體通」用戶編號；租用人也須與其中3位已填報使用者一同出示身份證正本簽場，且他們必須使用設施。申請人如不取場、不在場使用、違規轉讓場地，其預訂康體設施資格會由暫停180天延長至360天。

筆者認為新措施雖不算完全無效，但場地炒風依然未解決，新措施或能增加黃牛黨的人力成本，但他們仍可把成本轉嫁給真正的用家，加上足球場使用人數較多，通常都在22至30人左右，黃牛黨的轉讓場地費用，分攤後對用家來說尚算是可負擔範圍，用家就只能無奈接受。筆者嘗試從打擊炒場和增加供應兩個方向提出建議。

打擊炒場方面，筆者建議修訂《遊樂場地規例》，加入明文禁止轉讓場地圖利的條款，加上足夠阻嚇力的罰則，以簡易程序罪行處理。透過行政措施，要求租用人在申請場地時作書面聲明，場地必須由申請人使用，不得轉讓圖利。如果租用人違反條件，就可以涉及虛假聲明將之治罪。而在場地管理上，場地管理人員應更積極有為，主動識別炒場黨，將之列入黑名單，禁止其租用場地的權利。

筆者認為，問題的癥結是場地不足，要解決就要增加場地供應。但文化體育及旅遊局早前公布的《體育及康樂設施十年發展藍圖》，當中第一階段開展的16個項目及第二階段研究的15個項目，其中有十多項為之前計劃中的舊項目！而且就算全部完成，部分地區的設施仍未追得上規劃標準與準則。

要令市民能享受運動的樂趣，大量增加場地供應，須有只爭朝夕的決心。過去政府的康體設施建設，動輒花上10年時間做研究規劃，實際設計與興建又要三五七年。土地早已預留作康樂設施用途，何不早建成讓市民早享用呢？筆者建議部分場地可採用簡約的標準化設計，減少華而不實的設計，節省成本同時可縮短建設的周期。此外，日後房委會或公私營合作的房屋項目，以一地多用的概念，整合一些康體設施以增加場地供應。另外，政府應全面檢視有潛力作康體設施的閒置土地，例如一些配水庫上蓋空間，並整理出一份清單，鼓勵團體申請參與建設及管理康體設施，從多方面增加場地供應。

香港足球代表隊要打入世界盃決賽周，不是一朝一夕的事。但我們可以從增加場地供應開始，鼓勵更多市民特別是年輕人參與體育運動，達致普及化、精英化、盛事化和產業化的目標！