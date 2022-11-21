功夫茶：馬路炸彈實太多　毒駕危駕釀悲歌

「慢慢走，勿亂跑，馬路如虎口！」呢首宣傳交通安全嘅兒歌，播咗十幾年一早街知巷聞，大人細路都識唱！之不過，識唱還識唱，係咪所有市民都識遵守交通規則呢？好明顯就唔係啦！今時今日喺香港地，「虎口」已經不足以形容馬路嘅危險性，應該要用「戰場」先夠貼切；皆因諸如危駕、毒駕、醉駕嘅司機實在多不勝數，呢啲「馬路炸彈」每日喺各大主要幹道飛嚟飛去，搞到車禍無日無之，仲要一單比一單恐怖，港人真係連出街散下心都要提心吊膽！

呢嗱！喺前日傍晚6點幾，就有一輛私家車沿西九龍快速公路向尖沙咀方向行駛期間，駛至近一個商場對開嘅時候，失控猛撼右邊石壆，再變成炮彈飛車向左凌空翻滾，連打4個空翻之後，跌回慢線再同另一輛私家車碰撞；值得慶幸嘅係，肇事私家車司機僅手腳受傷，捱撞私家車司機則無恙。呢啲恐怖車禍真係一宗都嫌多，偏偏接二連三發生！短短1個鐘後，又有一輛的士喺尖沙咀失控撞欄，再剷上行人路，好彩冇撞到途人！之不過，同晚10點幾喺粉嶺發生嘅另一宗車禍中，一名女保安就冇咁好彩喇，踩緊單車無啦啦被一輛七人車撞飛，頭部受傷陷入昏迷，需要送院搶救！

上述車禍嘅起因可以有好多，但總係同司機嘅駕駛態度脫不了關係！正所謂「欲速則不達」，跑得快都容易跌親啦，何況揸車呢！揸得愈快就愈易失控，一時唔留神又易發生意外，無論有咩急事都好，小心行駛方為上策！為咗保障其他駕駛者嘅安全，港府好應該進一步加強打擊危駕，例如可以加重罰則等！對付呢類型司機，扣分又點夠，應該直接「釘牌」，要啲司機重新考牌，咁先夠阻嚇力嘛！

除咗駕駛態度有問題之外，更常見嘅「馬路炸彈」就係醉駕同毒駕。近年來，涉及毒駕嘅車禍特別多，而且案情往往唔簡單。好多時毒駕司機因為車上有毒品，或者擔心被發現吸毒，往往會採取激烈方式拒捕逃捕。例如尋日凌晨4點幾喺長青隧道口，就有一名吸咗毒嘅鐵騎士為咗逃避追捕，高速衝過警方嘅路障，仲撞到一輛的士。好在警員展開追截之後，成功拘捕涉事司機，並檢獲一包毒品！警方之後仲發現該司機只持有過期「學牌」，涉事電單車又係失車，最終司機涉6宗罪被捕，同前日發生嘅「14歲仔偷私家車販運毒品」案件，簡直一模一樣！

吸毒本身已經係彌天大錯，毒駕禍害其他無辜市民，就係錯上加錯！況且，好多毒駕司機都係駕駛「毒品快餐車」運送毒品，對付呢啲司機又點可以仁慈手軟呢？講到尾，執法部門要杜絕毒駕，絕不能單靠設置路障截查車輛，咁係「治標不治本」！要從根源治理，當局只有加強掃毒，杜絕毒品流通，先可以避免毒駕釀成嘅悲劇，一再喺香港發生！