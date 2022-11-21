世界視線：特朗普再選總統　反對者炮聲隆隆

美國前總統特朗普於本月15日宣布參選總統，這明顯是希望先聲奪人，警告其他有意參選的共和黨人加入初選要三思，但他無法避免要面對很多挑戰。首先是同樣有意及有條件參選的共和黨巨頭，如前國務卿蓬佩奧就認為新候選人要「更嚴肅及少些聲浪」；前副總統彭斯認為「選民要求新的領導力量」。蘇世民，美國大亨與金融家，黑石集團的董事及CEO，也是共和黨大金主，聲言不再支持特朗普，因為他認為「美國需新一世代的領導人」；更苛刻的是參議員羅姆尼，他認為特朗普是選舉失敗了三次（2018年中期挫敗，2020年爭取總統連任敗選及2022年未能為中期選舉他支持的候選人獲取好成績），共和黨若要搞初選，就需要一個新的領袖。

共和黨參議院領袖麥康奈爾在中期大選後被媒體問及為何大選預期的紅浪潮並未出現，他回答大選太多「混亂及負面的事」（chaos and negativity），是指摘特朗普最大力支持的不少候選人，都是不承認上次總統大選失敗的成員，他們使拜登結果公開在選前呼籲支持者投票以「拯救民主的危機」。當然那些親特朗普的候選人也是強烈公開反對女性有墮胎自由的保守派，引發大量女選民支持民主黨的投票潮。共和黨溫和派正正是認為這些都傷害了共和黨的選情，也對共和黨新政治形勢極不利。

美國反特朗普的電視傳媒更在此時開足馬力諷刺特朗普的「使美國再偉大」（MAGA）破產，變成是民主黨今次中期選舉最有力的拉票人，大力宣揚共和黨佛羅里達州州長德桑蒂斯以六成票大比數再當選，形容他是「有腦的特朗普」，為共和黨造王埋炸彈打擊特朗普。另一邊也開始為民主黨造王，吹風現時拜登應任命民主黨大勝連任的密歇根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）當副總統，準備兩年後爭總統大位。

這一切其實對拜登及特朗普兩人再參選總統都形勢不妙，說明共和及民主兩黨內部，及整體民意都有呼聲美國政治要換代。

共和黨目前是有些進退兩難，因為據估計黨內民意仍有不少支持特朗普，特朗普更意識到德桑蒂斯是潛在有實力的競爭對手，他已經揚言他擁有關於德的一些不可告人之事，正反映他不擇手段打出頭鳥的作風。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻