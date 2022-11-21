正論：遠水不能救近火　熟地供應豈能拖

近日兩位港府高官先後表示，預計「不適切」劏房將於10年絕迹，外界紛質疑政府哪來的自信，難道有把握加快供應公屋，讓輪候冊上基層人士盡數上樓？這近乎天方夜譚的承諾，不用經過時間的考驗，單單自己人走出來講的數據，已經自相矛盾，根本令人難以相信官方開出的期票。

要做麵包首先要有麵粉，沒有土地哪有房屋供應，發展局局長甯漢豪昨日表示，未來10年可供應約3,200多公頃熟地，僅三成會在未來5年出現，即使精簡規劃程序，最快都要4年時間，5年內增加供應的空間較小，雖然不排除研究開發郊野公園邊陲地，但短期內透過郊園邊陲地增加土地供應是較難，因此當局會先將精力放在有潛力的綠化帶。

政府最擅長官腔，其中一句就是研究、研究再研究，一個項目由提出到研究，動輒三五七年，令人疑惑的是，不是有初步研究，有很大可行性，才會提出建議？上屆政府在4年前已表示，開發綠化地或郊園邊陲地帶比率，非常值得深思，到了今天，局長依舊說不排除研究開發，究竟是擋箭牌，抑或是緩兵之計，如果開發綠化帶是不可行，顧慮多多，那還研究來幹甚麼？徒然浪費人力資源，時光轉逝，下屆政府又說不排除研究開發綠化帶了。

遠水不能救近火，房屋問題是「重中之重」，基層要住在惡劣劏房多一天也是折磨，政府長期說土地不足，研究完又研究，拖拖拉拉。東方傳媒機構，急市民所急，主動替政府覓地，找出包括逾千公頃棕地及超過120萬平方米工業邨閒置地及活化空置工廈，以及大嶼山竹篙灣迪士尼第二期逾60公頃地皮，另有可發展的船灣淡水湖等，證明有大量土地可供發展，當中更包括不少市區內有配套的土地，問題是官僚態度礙事，找地既不積極，審批及改劃程序又煩瑣，自己拉自己後腿，當然事倍功半。

當局說熟地難求，發展需時，為何不善用現成的工業區和工業邨土地，活化或工廈改成房屋用途？眾所周知，葵涌、長沙灣及新蒲崗等工業區，很多舊式工廈已半公開地從事非工業用途，例如派對房間甚至住宿，當局「隻眼開隻眼閉」。全港工廈空置總面積近103萬平方米，大埔、將軍澳和元朗等三大工業邨涉及閒置用地及廠房有逾19.5萬平方米，這些地方本身都有一定交通配套，有水有電，肯定較由零開始的生地更易開發，為何當局偏偏要捨近圖遠，捨易取難呢？

過往歷屆政府開出房屋期票多多，繼任者照辦煮碗，問題一代又一代延續下去，看看新界不少棕地，回歸到現在又有甚麼寸進？白白蹉跎了25年，冰封三尺，非一日之寒，現屆政府無奈要收拾爛攤子，市民也是理解，相信也會給予時間，然而忍耐是有極限，若果不改善官僚作風，最終都會重蹈前人覆轍。寄望政府虛心聆聽不同意見，精簡審批事項，果斷執行政策，就是成功的一半，方能帶領社會向前行。