娛圈單打：第二春竟然挨批　脫單要問准網民

北上發展撈得風生水起的劉愷威，自2018年與內地一線花旦楊冪離婚後便一直單身。Dry爆的他近日成功脫單，同內地女星李曉峰蜜運，大方認愛。喜逢第二春，旁人都替他高興，惟內地網民不作如是觀，竟指李曉峰乃楊冪閨蜜，二人搭上觀感不佳。

試想想，一對離婚夫妻，若前妻搭上前夫的好兄弟，的確會予人「勾義嫂」的不良觀感。但劉愷威的情況不同，所謂李曉峰乃楊冪閨蜜，只限於在電視劇《愛的二八定律》入面的角色，做戲而已。如果只因戲中分屬死黨，便不能在現實中跟任何與楊冪有關的男士發展，豈非好老襯？男女最緊要情投意合，又不是婚內出軌，內地網民的批評未免多餘。

說起劉愷威，香港觀眾會想起他是「叉燒炳」劉丹個仔，曾與《皆大歡喜》的好拍檔廖碧兒有一段情。可惜乖乖仔形象在TVB星運平平，2005年拍完《甜孫爺爺》毅然離巢，轉往內地發展，結果時來運轉，拍了幾部電視劇均大受歡迎，此後穩佔一線小生之列。

2014年迎娶楊冪成為人生高峰，女兒也在同年出世。那時候楊冪知名度一般，對港男身份的劉愷威死心塌地，詎料婚後大逆轉，女方事業如日中天，風頭比男方還要勁。

近年香港觀眾談論得最多的，除了他與楊冪的婚姻，還有他的整容疑雲。其鼻子變得大而挺，被網民戲謔「整到叉燒炳都唔認得」。但不管怎麼說，「進化後」的劉愷威的確在內地非常吃得開，如今又有新戀情，正是柳暗花明又一村，離婚過後見彩虹！