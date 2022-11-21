習近平在G20、APEC的峰會上的表現，是中國在中共二十大後的外交出擊，對國際政局產生出巨大的衝擊。這樣的衝擊，不是單單的外交技巧，而是反映出中國在國際政治經濟的實質和道德力量。當然，其中有一巨大助力是俄羅斯獨力抗拒北約三十國。一是對歐美的消耗戰；二是顯示出歐美三十國的財力武器不足以壓倒俄羅斯。俄羅斯勝不了，也敗不了，由此打破了俄羅斯軍力的神話，也同時打破了美國為首北約財力軍力的神話。

北約與俄同時受損，且俄羅斯在制裁與反制裁中的抗爭，引發了G7的高通脹和金融危機。正因俄羅斯這樣從敍利亞以來，至烏克蘭戰爭對美國北約的全力對抗才削弱了美國的霸權，也才凸顯出中國的強大。美國與西方不得不因中國而在現有的政經格局中作出調整。或者可說俄羅斯的犧牲打破了美國北約在中東、東歐的攻擊之勢，再難以恢復。俄羅斯的犧牲也造就了中國的強大和其他新興各國擺脫西方束約各自借機發展，形成全球多元格局。

中國在G20、APEC表現出來的強大，不是單靠中國的實力，更是智慧地利用國際變局，最佳的時機。其中當然有幸運因素。因烏克蘭戰爭，無論俄羅斯美國北約的行為開始時就已經存在着眾多的偶然因素，今後的發展亦不可能不會有令人意料之外的轉變。歷史的必然由眾多的偶然構成，事後回顧會是必然，身在當中卻是受制於偶然的不可知。

中國的完美亮相，需要有實質成果來鞏固。這不會僅是中美或中國與G7等各國輪次會面談判，鋪出龐大的外交統戰關係網絡，更重要是解決當前國際的大難題。這便是怎樣解決烏克蘭戰爭的困局。俄羅斯與北約都有談判的傾向，烏克蘭澤連斯基政權作為傀儡是無法阻止，美國共和黨控制眾議院對美國援烏行動亦必然有所牽制，形勢似乎是迫使各方回歸談判桌。

在這個關鍵時刻，與俄羅斯和烏克蘭政府有良好關係的中國，應可利用本身的力量，利用時機，推動烏克蘭停戰和談。即使不回到《明斯克協議》，也要把戰爭的殺戮轉變為外交攻防，還歐洲與世界一個至少是短期的和平，讓各國（包括非交戰各國）可以喘息來應對各種危機。

中國若能這樣做，功德無量，也不僅是為了中國國威，而是推進人類命運共同體的落實。