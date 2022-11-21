非常荒謬，黎智英涉嫌干犯《港區國安法》「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」的案件，香港上訴庭竟支持黎智英聘請英國御用大律師為其抗辯，這在任何國家和地區都是難以想像的事情。

世界各國家都對處理涉及國家安全的案件採取本國司法「閉環」審理，絕不會允許外國律師或其他司法人員介入。這不僅涉及國家司法主權和國安法的尊嚴，也和「國家機密」安全、杜絕洩密直接相關。這樣簡單的常識和「普世」做法，香港上訴庭竟然不懂、竟然還振振有詞的為黎智英聘請「洋律師」說項。

香港司法界以英美為師，當然知道英美對國家安全相關法律的嚴格、周密，防範「外國或境外勢力」介入。美國設有至少20條與國家安全相關的法例，這些法例都屬聯邦法律，大多數國安案件由聯邦專屬管轄。美國的國安法例包括「間諜法」、「國家安全法」、「中央情報局法」、「保護美國法」等。英國則設有皇家檢察署，處理國家安全事宜的獨立檢控。

美英十分重視「國家安全法」在執行過程中的「安全性」，高度防範外國及外部勢力的滲透和洩密。而咱們的《港區國安法》在香港司法體系下大門洞開，內外呼應勾連，全無安全可言，成了「國安法不安全」！這不是天下奇聞嗎？《港區國安法》還怎麼保護國家安全、香港安全？《港區國安法》本身都被人上下其手，弄得千瘡百孔！

柳某認為，這件事性質極為惡劣，後果十分嚴重，此乃《港區國安法》實施後面臨的又一次（上次是保釋黎智英案）嚴峻的挑戰。現在律政司已經將此案上訴終審法院，大家拭目以待。終審法院的判決至為關鍵，決定事情的後續發展方向。

不錯，香港司法有「獨立」審判權，但《港區國安法》有中央管轄條例，「大」過「終審」。