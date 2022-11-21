最近亞洲地區特別熱鬧，一連呈現3場重要國際會議，分別是柬埔寨舉行的東盟峰會、印尼舉行的G20峰會、泰國舉行的亞太經合會議，意味着世界已進入「亞洲時刻」。尤其是中國領導人的加持，三場會議愈顯重要，將亞洲進一步推向世界舞台中央。出席亞太經合會議的美國副總統賀錦麗誇誇其談，聲稱「沒有比美國更好的經濟夥伴」，不過是王婆賣瓜自賣自誇。有美媒指賀錦麗試圖「勸誘」亞洲，這分明是一廂情願，當今亞洲豈有那麼容易被勸誘。

事實勝於誇誇其談，中國早已是東盟最大貿易夥伴，同時也是日本、南韓、澳洲這些所謂美國盟友的第一大貿易夥伴。其中南韓與中國的貿易額更超過它與美、日、歐盟貿易額的總和，誰才是亞洲最好的經濟夥伴，答案已寫在牆上。有麝自然香，中國並沒有刻意追求和擴大影響力，但影響力已自然而然形成。

反觀美國一直在努力維持影響力，奈何力不從心，影響力不升反降。中國去年11月已與東盟建立全面戰略夥伴關係，美國有樣學樣，最近也宣布與東盟提升至全面戰略夥伴關係，到底如何提升？今年較早前拜登當着東盟領導人宣布，將向東盟10國投入1.5億美元，用在環保、海上安全、防疫等方面，平均每國只能分到1,500萬美元，被指傷害性不大，侮辱性極強。拜登可能也知道出手寒酸，所以近日又向東盟領導人拍胸保證，明年將提供8.5億美元援助。其實不管是1.5億美元，還是8.5億美元，對東盟10國而言都是不值一哂。

數字可以說明一切，截至今年7月底，中國與東盟雙向投資額已超過3,400億美元，雙方既是最大貿易夥伴，也是相互投資最活躍的合作夥伴。這方面美國根本無法相提並論，只能小裏小氣提供一點所謂援助，反而自暴其短。

國與國之間重在互相尊重，互惠互利，偏偏美國唯我獨尊，總是強調「美國優先」，將本身利益置於全世界利益之上，還要脅迫其他國家選邊站隊，企圖孤立中國。正如法國總統馬克龍所說，愈來愈多國家被置於要在中美之間選邊站的兩難處境，「這是一個巨大錯誤」。須知今時不同往日，美國在亞太地區的貿易份額和經濟影響力已大不如前，其科技優勢也已不像過去那麼絕對，繼續拉幫結派搞陣營對抗，注定以失敗告終。