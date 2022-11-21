繼亞洲七人欖球系列賽第二站香港對南韓的決賽中，韓方主辦機構將黑暴歌當成中國國歌播放，令人嘩然後，再有欖球國際賽事播放國歌時出錯。欖球世界盃至少兩場賽事奏播中國國歌時，將黑暴歌歌名標示為中國國歌。主辦機構世界欖球總會聲稱是圖像操作員失誤，轉載比賽精華片段的欖球新聞網站已刪除有關片段云云。

接二連三出錯，如果說第一次是偶然，第二次是巧合，第三次又如何解釋？第一次出錯時，亞洲欖總承認沒有將中國國歌檔案交予韓方，因為之前的泰國賽已有存檔，以為韓方會沿用，結果韓方因為收不到檔案而自行在網上搜尋。就當第一次解得通，真的是連串人為疏忽所致，但第二次、第三次呢？嚴格來說，南韓播錯國歌才是第三次犯錯，兩次字幕標示出錯都發生於更早時間。為何一直無人發現？香港欖總和亞洲欖總是差不多先生上身，還是蓄意縱容錯誤發生？茲事體大，絕非高官一句「不能接受」就能了事，必須由警方國安處介入調查。

須知道，首兩次出錯是出錯字幕，國歌還是正確，但是否有人食髓知味，見首兩次「試水溫」無人發現，於是便發生了第三次的南韓播錯國歌事件？為何每次出錯都是欖球賽事？為何由球員到領隊都沒有第一時間制止和糾錯？如果說洋人無知，不清楚中國國歌，那麼，本地人總不會搞錯吧，他們偏偏默不作聲。要不是紙包不住火，事件鬧大，肯定還會繼續「錯」下去。

回歸已經25年，由國家尊嚴到國家安全都沒有受到應有的重視，港府其身不正，得過且過，一味口說嚴肅處理而毫無行動，黑暴黃絲會收斂才怪。更不必說，司法至今仍是充滿戀殖心態，反中亂港者一直獲得包庇，寧不悲乎。