新冠疫情擾攘香港快有3年了，維港兩岸處於半冰封狀態，民間要求取消防疫令，回復社會正常的聲音不絕於耳。平情而論，復常乃是必由之路，但如何按部就班推行，則尚要考驗領導班子的智慧。近日疫情有升溫迹象，每日確診者可達8,000人以上，而近日筆者的親戚朋友當中，第二次感染新冠病毒的人愈來愈多，兩次感染的時間差距，甚至可以短至兩個月。

筆者的觀察或許不完備，也不嚴謹，但我確實發覺到一個特殊現象，就是身邊出現二次感染的人，並不是經常外出的一批，反倒不少是足不出戶之人。我的一個親人，今年80多歲，她一家五口在4個月前全部染上新冠肺炎，後來逐一康復了。數天前，老人家再次染疫，而家中其他4人，皆安然無恙，個個的檢測結果都是「一條線」。

奇則奇在，她全家五口子，沒有出現二次染疫的4個人，天天都會外出，反倒是染疫的老人家，卻數月不下樓一趟。大家都已注射疫苗，何以會如此，倒教他們大惑不解。而這種現象，在我認識的親友當中並不罕見，似乎不出門的人比常出門者，更容易再次感染新冠病毒。

事實證明，杜門不出者，未必比其他人更少機會接觸到病毒，哪怕你只是叫一個外賣午餐在家中吃，餐盒上下也可能沾上病毒，你要防，也不容易事事防得着。反而是經常足不出戶的人，身上不容易長出自然抗體，他們只能靠疫苗作保護。偏生舊有疫苗的抵抗力，又未必完全應付得到變種病毒的侵襲，因而往往變成愈是「深閨」之人，愈容易受二次感染。

哈哈！故筆者決定寫完本文之後，戴上口罩，無事也出街走走，多培養自然抗體，可能比疫苗更可靠。