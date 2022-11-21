谷針、谷針、再谷針，公務員事務局為使更多家長安排子女接種新冠疫苗，舉辦到校工作坊，透過玩遊戲、唱「打針歌」，力求一洗3歲以下第一針接種率不足兩成的頹勢。不過，有受訪母親卻倒米地說出兩歲半女兒至今也沒打針，3月時確診，此幼童不但「生勾勾」，更是全場表現最活潑，你說這樣的宣傳好不好笑？

新聞所見，工作坊約有20名幼童，但多是躲在爸媽懷裏撒嬌，有些連眼皮也睜不開，有些則郁郁手指當跳舞，肯應酬宣傳人員比出「交叉」手勢的，已算很給面子了，獨是那位確診康復女童琛喬，不但站起來蹦蹦跳，更大力拍掌又左右擺動身體，其母受訪時她還不斷對發泡膠宣傳板感好奇，動如舞者，勁力四射；靜如博士，探索無限宇宙，如果不告訴你真相，你會以為她才是打齊針的幼童。

有趣的是，事實已經擺在眼前，卻仍有幼兒教育集團代表說：「我們要灌輸首先不用害怕；第二就是接種後會很強壯」，究竟是她親身驗證的結論，抑或只是照本宣科？作為教育工作者，只需作事實陳述，例如「接種後便有『疫苗通行證』，可出入酒樓、戲院」，根本不應灌輸閣下那些極可能只是人云亦云的個人感覺。至於，「疫苗通擾民」屬另一重討論，惟只有面對着無正常感覺之人，才應喋喋不休。

在谷針宣傳活動上，未針確診康復幼童精靈活潑，為拗而拗者或會辯稱沒精打采的幼童，可能全為未針且曾中疫之流，又或推說長新冠手尾長。正如政府專家早已指出「新冠病毒已經從破壞力巨大、危險性極高和全球大流行的烈性傳染病，轉變為較溫和類似季節性流行的風土病」，何以還有疫苗公司上調盈利預測呢？後知後覺者只會無視4針染疫死亡個案，繼續自覺很強壯。