卡塔爾世界盃正式開鑼，掀起球迷們新一輪睇波熱潮，不過賭博犯罪集團也隨之活躍。近年青少年參與賭博問題備受關注，賭波之風對年輕人帶來更大誘惑，不能掉以輕心。筆者作為立法會民政及文化體育事務委員會主席，除呼籲警方加強執法，打擊非法賭波集團，民政及青年事務局和相關機構亦要加強宣傳「不賭波」訊息，家長、學校老師亦應對年輕人多加關心，提醒他們勿因一時貪念而習染賭博。

最近有機構調查發現，年輕人更易接觸到網上賭博程式，繼而沉迷，有八成受訪大專生表示曾參與賭博，當中逾六成首次賭博年齡更小於18歲。賭博易泥足深陷，不少個案透過銀行貸款或信用卡透支等方式取得賭本，結果愈賭愈深。有年輕個案試過一晚輸近10萬元，累積欠債過百萬元，隨之面對金錢及情緒困擾，更嚴重影響與家人的關係。

根據警方資料顯示，賭外圍波的非法活動近年有轉為網上賭博的趨勢。非法集團透過網上平台、通訊軟件或由網上廣告，以所謂「優惠」招徠賭客。在世界盃的熾熱氣氛下，警方必須多管齊下，加強情報搜集和執法行動。反賭博宣傳必須進一步強化，特別留意那些出現賭波訊息的網站和平台，作出針對性的反賭波宣傳。

防止青少年參與賭博，單靠執法和宣傳並不足夠，還需要家長及學校的努力。家長和老師趁世界盃的機會，在傳遞「睇波不賭波」資訊的同時，也要從正面的角度，讓年輕人懂得足球運動的意義，除了帶給我們健康生活，還有享受賽事的樂趣，欣賞到運動員如何互相配合，體現團隊合作、面對逆境仍然不放棄的精神。當賭博活動滲入足球中，將會嚴重破壞欣賞足球賽事的真樂趣。