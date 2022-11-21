上周立法會《施政報告》致謝議案辯論，雖然行禮如儀，也沒搗亂拉布，80位議員發言後便獲大比數支持通過，是逾10年沒有這樣正常的議政和去政治化好現象了。但是，官員不要以為沒有了過去10年扭曲了的議會文化壓力，便不重視議員在辯論中提出正確和合理的意見及建議，把這些寶貴的建言當耳邊風，不作一回事，那麼便會從另一角度令政府出現懶政、不積極改進庸劣作風了。

最明顯的例子是有關退出國際難民公約，遣返全部滯港假難民，徹底解決長期困擾香港的假難民問題。雖然，有議員在辯論中有理有據、聲情並茂、為民請命，促當局必須設法解決此一香港頑疾，可是對這一嚴重問題的議員呼籲，卻聽不到當局在大會上有切實的回應，更遑論列入政府施政要取得結果的目標？令人十分不滿和憤怒。

首先，本屆政府新舊官員及議員完全熟悉這個痼疾，特首李家超、鄧炳強和曾國衞局長、政務司司長陳國基等等，全來自曾處理難民問題的保安部門系統，為何仍不解決這浪費公帑大患？

其次，議員中葉劉淑儀和黎棟國等，也是前保安局系統的官員，有關解決假難民問題已提了不少真知灼見，為何當局只聽不做，當耳邊風？

再者，政府每年浪費大量公帑處理假難民，間接豢養那些反中亂港的黃律師團隊。官員們心知肚明，為何仍然「擘大眼瀨尿」？

最後，李家超必須回答，為何首份《施政報告》完全不把徹底解決假難民問題列入施政的改革？目標也好，結果也罷，為甚麼偏偏不為港人「閂水喉」？全港市民惟有同聲一哭，又要在累積浪費80億元的基礎上，再年耗12.62億元養假難民。