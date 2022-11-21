印裔英相辛偉誠上任不久，從英國史上「最短命首相」卓慧思接手嘅無非大堆燙手山芋，睇怕佢有排頭痕。老朽之前講過「想做大佬，冇水頂唔到」！事實確如此，唔好話乜都頂唔到，根本係做鬼都唔靈！

英國脫歐後衰多兩錢重，內外交困，對內蘇格蘭和北愛離心離德，一有機會就想公投謀獨立；對外更是上演日本船，遲早完！經濟衰退，民怨沸騰！呢，最新公布嘅10月份消費物價指數（CPI）按年急升11.1%，創41年新高。通脹去到兩位數，英倫銀行都不得不提警告，指英國經濟很可能從今年下半年起連續8個季度收縮，陷入百年來最長衰退期。唉！世局風雲變色！未來日子，畀佢征服及統治過嘅印度，據多方分析，以購買力平價（PPP）算嘅GDP嘅分別量，中國第一、第二印度，第三才是美國，而英國連是否排第十都成疑，真係風水輪流轉都唔係轉成咁啩？

除咗英相頭痕，財相侯俊偉亦如熱鍋上的螞蟻，佢冇我哋財爺咁風騷振臂歡呼：齊齊消費，帶旺經濟！而係要喺秋季預算案中大呼力求穩定！大削開支！之不過，開源節流無疑可穩定物價於一時，可是，從經濟學角度視之，緊縮財政又會導致經濟雪上加霜，更要兼顧公共服務質素，難度幾高！基於工資長期增長追唔上通脹，英國預算責任辦公室估計，未來兩年實質家庭收入下跌7%，民眾購買力回到2013年水平，8年增長一筆勾銷！認真慘情。呢嗱！英媒喺18日報道，為爭取加薪，約數千名來自內政部與交通部，以及環境、食物等公務員由下月中旬起，展開為期一個月罷工，預料影響聖誕及新年交通。做得大佬，搞唔掂經濟就乜都冇，英相嘅聖誕禮物會是下台嗎？