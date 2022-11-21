近期港隊有份參與的欖球國際系列賽屢爆「國歌風波」，但國歌既體現國家主權，也早有明確的手續流程規範，一次處理失誤猶可說是「蝦碌」，但持續「變身」冒犯，則是系統性的針對部署，我們不能再「和稀泥」扮好人，而要果斷制訂指引、嚴格問責和揪出黑手，從制度性和可控性入手，防堵「黑暴」借體育重新包裝，重新推上國際舞台。

失誤的賽事已知者最少包括南韓亞洲「七欖」系列賽、杜拜欖球世界盃外圍賽和澳洲欖球世界盃外圍賽，主辦地點和對賽球隊不同，失誤的形式、理由和人員階層亦各異，但被褻瀆冒犯的對象只有一個，就是代表港隊的中國國歌，手法亦一樣，就是以字幕標註或直接播放同一首「港獨」歌曲。

綜觀歷史和國際，國歌是代表國家的歌曲，是國家意志和民族精神的象徵，是國家主權的標誌，對於弘揚愛國情懷，傳承中華文化精神，具有重要的現實意義。一個國家永遠只有一首國歌，作為一個特別行政區，依法只有一首《義勇軍進行曲》國歌，依法說理，都從沒有所謂的「香港國歌」。

國際性體育活動是全球唯一獲准升國旗、播國歌的非政治性活動，對國歌和國旗有嚴格的尊崇和處理流程規範，主辦單位依規定一絲不苟地要求參賽隊伍在賽前事先提交球員名單、國歌等，並會指明國歌的提交途徑、音樂的格式檔等，並會安排人員簽收確認、核實或綵排等，若發現欠交將會聯絡有關隊伍負責人催交官方版本，因而有關實習人員未經上報請示而自行從網上搜尋播放，以及「圖像操作員」標示錯誤的說法，匪夷所思得近乎「失智」。

回歸25年來，香港一直以「中國香港」的身份參與國際體育組織和活動，並曾參與多不勝數的國際賽事和活動，亦與不同的國家和體育組織打交道，但從未有相關失誤，唯獨今年的欖球系列賽卻是「風波」連環爆，相當耐人尋味。雖說，過往在國際賽事也曾偶然發生播錯國歌事件，通常是一次性的現場人員混淆不同國家或地區的國歌，爭議性不大，但今次的「國歌風波」則是接二連三出現，並且劍指國家、明顯「挑機」，令人質疑事件背後有否黑手在長臂指揮、有否內鬼在配合「扮傻」？

失誤既已鑄成，只能從三方面入手問責跟進。第一是由警方和體育界合作調查，警方着眼於國安考慮，特別是「港獨」和國際力量的參與，體育界則循手續流程入手，探究當中有否疏忽或特殊異樣。同時，政府要持續與國際組織聯繫，了解事件真相。第二，若有個別的人士、組織和國際力量參與其中，必須依法究責並就涉外部分提請中央指示。第三，認真吸收事件教訓，擬定處理國歌國旗的清晰指引，有確定相關單位和個人的責任和義務，若屢犯不改則可能會被取消其代表香港的資格，並要全面關注所有網上流傳的資訊。