正論：司法勿放生禍首　公義莫輸到最後

惡行滔天，壹傳媒黎智英是官媒認證「叛國禍港四人幫」之首，旗下刊物禍港30年。刑不上黎智英，執法司法網開一面，令全城怒憤，對法律公正、司法制度充滿質疑，近年隨着黎在部分案件入罪，似出現變數，然而這些算不上特大案件，真正考驗尚未出現，終極審判還在後頭，黎智英涉違國安法案件開審在即，審判結果不但將成為《港區國安法》重要案例，亦對司法公義影響深遠。

黎智英與6名前壹傳媒及《蘋果日報》高層，與旗下3間公司涉違反《港區國安法》，黎被控串謀勾結境外勢力危害國安，及串謀刊印煽動刊物等共4罪，將會在12月1日開審。黎智英聘用英國御用大律師Timothy Wynn Owen代表抗辯，上月獲得高院原訟庭許可，律政司表示反對此決定，但遭到上訴庭駁回，之後再向上訴庭申請許可，要求到終審法院提出上訴，昨日亦遭上訴庭拒絕，再被判支付黎智英一方的訟費，可算「賠了夫人又折兵」。律政司一輸再輸，可謂出師不利，實屬兵家大忌，令案件充滿陰影。

律政司水準低落，是老生常談，成為黎的手下敗將，當然不意外，以往甚少與黎智英交手，原因是有人經常高抬貴手，涉及黎與壹傳媒的惡行都視而不見，《蘋果日報》誨淫誨盜，鼓吹示威，竟然長期未被取締，逢黎必拖，打輸居多，偶然有一兩宗告上法庭，不知是力有不逮或另有不可告人的隱情，黎或壹傳媒都獲放生輕判，若非黎智英多行不義必自斃，觸及國安紅線，可能現時仍然逍遙法外。今次黎涉及的控罪性質嚴重，罪成可囚終身，判刑十年八載少不免，以其70多歲殘軀，未必可活着走出牢獄，今次着急聘用英國御用大狀，很明顯是垂死掙扎，希望以他山之石，可以砸破積弱的律政司。

律政司反對無效，可說是咎由自取，等到今次才提出新論點，指出准許海外大狀參與黎智英違國安法案件，與《港區國安法》試圖防止外國或外部勢力干預香港事務，及保障國家機密免被外洩的立法目的背道而馳。海外大狀只要一離開香港，實際上便難以受香港法律或專業守則約束，除非有極其特殊之情況，否則不應批准在國安法案件聘用外地律師。上訴庭3名法官回應指，訴訟一方應盡量一次過向法庭交出所有論點，律政司今次的做法實令人感到遺憾。今次並非法庭首次公開批評律政司甩漏，以往例子多不勝數，教人如何有信心可以打贏過江龍？

捍衞國家安全，維持《港區國安法》尊嚴，律政司是重要一環，但屢次被法庭批評檢控犯錯，放生疑犯，律政司更出現內鬼，一塌糊塗。新官上任，大家都希望可以改革律政司，昨日有消息指，為了提高外聘大律師的高質素專業表現，律政司向納入為外聘名單中的各大律師發信，要求遵從專業及誠信守則，包括案件中要避免任何可見的利益衝突情況，並承諾處理外聘案件時要遵守「保密協定」，不得將涉案資料等洩露給任何人士或組織，亡羊補牢，由此可見，司法制度千瘡百孔，早已出現洩密危機。

其實今次律政司反對黎智英聘用洋大狀，提出的論點，實有其可取之處，亦代表許多本地人以至廣大同胞的心聲，《港區國安法》是以中國內地法制原則來制訂，來自普通法地區的律師所作的貢獻有限，英國御用大律師，號稱英國王室法律顧問，是來中華人民共和國境內的法院作「指導」嗎？今次3位本地法官審訊，被告是中國人，本案雖然並無涉及關於國家機密的指控，但不排除隨着審訊，會有驚人事實曝光，一個外國人介入其中，帶來極大不便，亦潛在洩密的危機，打開先例和缺口，後患無窮。

回歸逾25年，但殖民地色彩仍未完全洗走，特別是司法機構，外籍法官充斥，又不是特別出色，最近便有判錯案，趕着要辭職。法庭部分審訊使用英文，而在區域法院及高等法院的法官，審案時仍須穿戴假髮及法袍，今次國安案不例外，3個法官加一個洋大狀，還有控辯雙方其他大狀，都是戴假髮，審理涉及中國國安的案件，「金髮」的在庭上佔多數，會給予外界非常諷刺的觀感，更加予人口實，說是香港戀殖的鐵證，教14億中國人情何以堪？如果最終黎案有甚麼差池，讓大漢奸逃避法律的制裁，這個責任，由誰來負責？律政司能擔得起嗎？

3年前爆發的反修例暴亂，被捕逾萬人，檢控率不足三成，不少暴徒被輕判甚至放生。《港區國安法》生效至今，超過兩年，受法律制裁的僅是寥寥可數，而且多數是嘍囉蝦兵蟹將，阻嚇力大大降低，下月1日受審的黎智英，是第一隻「大老虎」，究竟是打虎或是被虎噬，到時便會揭盅。今次國安案不設陪審團，無論控辯雙方的理據如何，法官始終是掌握生殺大權，全世界的眼光，都聚焦在黎智英案，公義到最後能否彰顯，還待分曉，香港市民已經失望了許多次，今次會又是令人痛心的結局嗎？