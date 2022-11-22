產評：港經濟復甦落空　明年衰退勢更兇

好不容易捱到年尾，今年香港經濟復甦落空，基本上已成定局。如今內地疫情又再反彈，多城忙於抗疫影響生產與消費，香港的出入口貿易難免受累，且兩地通關尚遙遙無期。雖然港股有理冇理，本月已率先炒作明年內地將逐步放寬防疫，問題是當局的「動態清零」防疫方針維持不變，通關如「心中撈月」，再無「奇迹」出現，股市恐怕會「彈散」收場。更令人擔心的是，香港樓市正全方位向下，財富效應萎縮，將加大明年經濟復甦的難度。適逢明年上半年歐美經濟頗大機會出現衰退，內外夾擊，預示香港經濟明年展望實難以樂觀。

港股本月大幅反彈，除內地因素外，市場憧憬美國通脹略為回落，有望減緩聯儲局加息步伐，且美國國會中期選舉，以及二十國集團會議期間中美元首會面，皆暫未見重大不利消息跟尾，市場暫時鬆一口氣，故在極度超賣之下呈現反彈市，資金大挾淡倉，推高指數。

不過，港股大幅反彈過後，宏觀經濟面並不見得有明顯的改善，本地零售商對聖誕新年市道不敢寄予厚望，加上內地多個城市疫情反彈，內房危機仍在發酵，內房泡沫已去到火燒內銀的地步，當局得促使銀行針對性放寬房企貸款，容許貸款展期，開大水喉來維穩，金融體系必要為此付出代價。

更攞命是至今港府仍不肯為樓市全面「撤辣」，讓過時的「辣招」繼續扭曲樓市運作。綜觀近季，港樓一線銷情今非昔比，各區二手樓劈價成交不絕，政府推出的土地成交價更明顯下滑。況且，依目前美國通脹仍高企來看，至少在明年首季前，聯儲局都沒條件叫停加息，利率成本持續向上，既不利投資，也加重營運成本。

樓市在這情況下，短期供需正趨向失衡，明年樓價持續調整已無懸念，地產代理大削人手，準備應對漫長「寒冬」。從港股大型地產商股份的市值普遍較資產價格折讓高達五至七成，可見投資者對樓市的景氣展望利淡。

樓市景氣悲觀，削弱財富效應之餘，亦不利消費、就業與投資，百業都難捱。香港的經濟與民生，明年只會更差，尤其是政府的保就業、消費券等財政補貼已完結，企業可耗的老本所剩無幾，也不可能無了期蝕住做，止蝕轉作收息也許顯得更划算。如無意外，明年上半年企業與個人破產數字，以及銀行的信貸狀況，將會說明實況；而通脹下開支上升，但稅收持續低迷，港府的財政壓力空前，除了日常龐大的政府運作及社會福利開支外，如何應付龐大的基建與建屋開支，不無疑問。

如今中港樓市皆在調整，並成為經濟復甦的一大包袱，最怕即使明年見到遲來的通關，市道仍難復舊觀，皆因市場與信心已變得不再一樣。要扭轉這個殘局，得寄望兩地大打「金融牌」，藉協作搞活資本市場來化解財政危機，製造財富效應來推動內循環。不過，若然明年中國這張「金融牌」尚無出場機會，非但兩地經濟，全球前景都黯淡無光，「攬炒」模式下或令大國博弈爆發實戰的可能性大增。