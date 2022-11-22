功夫茶：加風四起生活艱　復甦無望度日難

臨近年尾，市民當然想儲多個錢，拎嚟過個好年又好，拎嚟交稅也罷，總之就以備不時之需！之不過，今時今日喺香港地，想話留個錢傍身，並唔係咁容易；尤其現時市道唔好，加風又四起，柴米油鹽樣樣貴，仲有水電煤費，尋常打工仔被迫做「月光族」，莫講話儲錢，去到月底唔使捱麵包，已經值得慶幸！

呢嗱！尋日就有消息傳出，天星小輪已經向港府提交文件申請加價，而且係加價一倍！其中，成人平日單程最高收費由現時嘅3.2元提高至6.4元，星期六、日及公眾假期嘅最高收費亦提高至8.4元。細路仔同埋老人家一樣不能幸免，其中小童平日單程最高收費提高至3.8元，星期六、日及公眾假期嘅單程最高收費則升至5元；現行嘅長者免費乘船優惠將被取消，合資格長者同埋殘疾人士劃一收費2元。唔好以為淨係加單程，皆因月票收費亦由現時嘅160元加至320元！今次加價可謂係「全方位、零死角」，搭開天星小輪嘅市民通通走唔甩！

雖然天星小輪提出嘅加價幅度驚人，之不過又唔係毫無理據嘅！文件顯示，天星小輪自2018年開始就錄得虧損，累計虧損已經超越其總資產，加上受疫情影響，今年3月嘅日均客量較2018年同期急降，即使疫禁放寬，但旅客人數回復幅度同埋速度仲有變數，本地市民出行模式又有轉變，預計客運量難以回復疫情前嘅水平；況且天星小輪係現時收費最平嘅公共交通工具，自然希望同其他公共交通營辦商睇齊啦！

正所謂「家家有本難唸的經」，商企為咗生存而加價，或多或少都情有可原。之但係苦衷人人都有，加幅係咪要去到一倍咁多呢？尤其市民生活同樣難捱，係咪有空間可以加少啲，與市民同度時艱呢？連運輸及物流局都認為，天星小輪申請嘅加價幅度唔低，要考慮公眾嘅接受程度，又認為改善財政狀況可以從多方面入手！呢句真係好重要，除咗「開源」之外，仲可以「節流」嘛！全港打工仔今年又有幾多人係有人工加？面對物價係咁升，打工仔都係靠「節流」嚟維持生活開支啫，唔通申請加人工咩！

唔好以為放假留喺屋企就一定慳番筆，講到加風四起，又點止天星小輪提出加價呢！兩間電力公司今日將檢討周年電費，外界預計中電同港燈明年電費將分別加價超過一成同埋三成，市民根本無路可逃！加風係避無可避，市民未來嘅日子只會更加難捱。最弊嘅就係港府推動經濟復甦無力，防疫解禁又以「擠牙膏式」，苦日子根本望不見盡頭，香港何時先可以谷底反彈，依然係問號！難怪愈嚟愈多港人用腳投票，趁住仲有啲積蓄，爭住移民走得就走囉！