世界視線：中泰命運共同體　鐵路與水運並舉

對中國來說，東南亞是最重要的地緣戰略地區，一是地理位置，另一是東盟已是中國最大的外貿夥伴，與中國經濟有強大的互補作用。特別是當中國人口老化加速，東南亞人口年輕，增長迅速，人口紅利的作用日見明顯。東南亞的人口總數比不上印度，卻勝於美國與歐盟，更不用說人口轉趨減少的日本、南韓。

中國因此在外交關係上極為重視東南亞，與東盟10國（剛加東帝汶成11國）組成全面戰略夥伴關係，是第一個中國與區域建立這樣的關係。在東盟之內，中國更進一步與個別國家建立命運共同體的最緊密關係，過往是老撾、柬埔寨、緬甸3國，在11月19日中國亦與泰國建立命運共同體，中南半島5國便有4國成為中國最親密夥伴，命運與共。

泰國的加入，性質與其餘3國不同，該3國都是小國、窮國，依靠中國的全面資助；而泰國在東盟是工農發展不錯，正趕超四小龍的工業化國家與經濟，近年受政治困擾，發展放緩，但實力和發展潛力勝過其餘3國。泰國的加入便不是單單爭取中國的援助，更重要的是加強與中國的協同發展，並且致力於中南半島的區域發展，深化區域融合。

在中南半島5國之中，越南是例外，但與中國的關係還是十分良好。在區域內中國與5國有3河（伊洛瓦底江、湄南河、湄公河）流域經濟合作機制和瀾滄江湄公河合作協同發展機制，越南都在內，二者均有5年計劃的實質合作。

11月19日中泰兩國會談的公布更提出中老泰聯通發展構想，把現有的中老鐵路與泰國鐵路系統連接。會外泰國王室宣布全力支持中泰鐵路的建設及沿區的發展。中國建造的泰國鐵路由曼谷連接老撾邊境的第一期已開工，2026年完成，這將把泰國經濟特別是重點發展的東部經濟走廊，接上中國的大灣區與長三角地區，以鐵路系統來達致更大區域的合作。

美國今年5月起加強拉攏泰國，國際媒體也鼓吹泰國正在政治轉向與美國合作，抗衡中國。今年7月中國外長王毅已敲定中泰命運共同體和推動更多鐵路基建連接，借助中歐班列貫通泰國（東南亞與歐洲、中亞），也包括把當地熱帶水果北運，例如著名的榴槤專列。美國以往是以政治壓迫泰國依從，中國是經貿互利，顯然中國的外交更為泰國所接受。

研究所所長 陳文鴻