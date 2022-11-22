歐美似乎正出現「烏克蘭戰爭疲勞」。一方面是戰爭持續，沒完沒了，烏克蘭政府對歐美需索不絕，且語氣不善；另一方面，歐洲通脹嚴重，美國退至8%以下，歐盟卻突破10%，東歐更在20%水平，經濟受挫，人民受苦。而烏克蘭400多萬難民在歐盟，當地政府與社會負擔日重。軍援烏克蘭不止，制裁俄羅斯帶來能源危機，且資源外撥威脅到本地的社會民生，弱勢社群尤為苦困，於是歐美上下開始不想把烏克蘭戰爭拖延下去，要求停戰談判的聲勢日增，尤其在媒體上開始出現廣泛的討論、爭辯。

烏克蘭總統澤連斯基政權依賴歐美援助，一旦援助減少，不單止在戰場上難以維持，政權亦在缺乏資金底下容易崩潰。為保政權，澤連斯基必然拚命製造緊張形勢，阻止談判。上星期導彈落入波蘭境內，造成傷亡，澤連斯基便叫囂是俄羅斯所為，要求北約引用條例，出兵保護北約的波蘭屬地。這個企圖被拜登否決，美國與歐盟都認為導彈發自烏克蘭，北約不會因此與俄羅斯有直接武裝衝突。

澤連斯基一計不成，又轟炸扎波羅熱核電廠的反應堆，說是俄羅斯所為。可是核電廠由俄羅斯佔領，怎會自殘在佔領區內製造核意外呢？烏克蘭的目的是把戰爭惡化，使歐美不能抽脫來進行談判。但是，這樣的目的會成功嗎？

現時戰場上烏克蘭的北約軍隊佔優勢，但還是與俄軍對峙，沒有大勝的機會，北約和美軍領導層已公開指出這個事實，因而認為在戰場形勢稍佳時進行談判是適當時機。否則的話，俄羅斯增加投入的軍力，在冬季作戰時會使戰場形勢變化，談判的籌碼便少。

俄羅斯以一敵北約的30國，吃力非常，因此樂於談判。而烏克蘭基本上是傀儡政權，沒有獨立行動的能力，澤連斯基仍然堅持反對談判的話，一是歐美會在烏克蘭內部分化，改變對澤連斯基派別的支持，從而迫使烏克蘭政府更順從歐美的指揮。二是撇開烏克蘭，美國逕直與俄羅斯談判，烏克蘭政府沒法不接受談判結果。

G20峰會前習近平與拜登長談，其後中國外長王毅主持的兩國會談，相信是為烏克蘭談判布下基礎。美國要靠中國說服俄羅斯，中國也想介入平息戰端，使歐洲重回和平發展的方向。中美協議，美俄談判，歐盟政府與民意支持，烏克蘭之戰相信可有轉機。