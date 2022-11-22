中央全面管治權落實，《港區國安法》實施，香港行政、立法系統被港英餘孽把持的局面撕開了口子，開始被整頓清理，「一國兩制」在這兩大領域撥亂反正，得以不走樣不變形。然而香港的司法系統依然如故，是港英餘孽和「洋大人」把持權力絲毫未損的頑固堡壘，香港司法界仍是針插不進、水潑不入的「獨立王國」。

照理說，中央行使全面管治權，《港區國安法》的權威力量要突破這個頑固堡壘、「獨立王國」是不難的，要對它實施必要的改革是不難的，然而卻好像千難萬難！中央只對它的外圍、外殼——香港大律師公會公開反對《港區國安法》批判了一下，警告一番，見它換了領導層就不再有「後續行動」，大律師公會以「裝死躺下」、「表面服軟」掩護了「獨立王國」安然無恙。

現在，香港已進入百年變局的風雲時期，港英餘孽的戀殖所為給香港帶來了那麼大的禍亂，「獨立王國」的法官大人依然可洋洋自得戴着假髮趾高氣昂，他們對外界的強烈去殖呼聲充耳不聞，無非因為中央還沒痛下改革決心！面對黎智英的案子，難道中央還可以容忍戴殖民假髮的香港法官擺弄《港區國安法》嗎？這成何體統？

正是因為有了這樣的「高容忍」、不作為，香港某些法官竟然要讓黎智英聘請英國大律師抗辯其干犯的《港區國安法》的「串謀勾結外國或者境外勢力罪」，還聲稱以此「發展」《港區國安法》的「法理」。中華人民共和國制訂的煌煌《港區國安法》，竟要由「洋律師」發展「法理」，這不是天大的荒謬嗎？這不是對《港區國安法》的羞辱嗎？由此可知《港區國安法》在他們心中的地位，中華人民共和國在他們心中的地位，他們心中所尊奉的還是和英國御用大律師共同宣誓效忠的英女王。這齣醜陋的鬧劇不能再讓他們演下去，香港司法體制若不能把它叫停，那就要中央叫停！中央正好以此為突破口推動司法改革。