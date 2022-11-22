面子是別人給的，臉是自己丟的。加拿大總理杜魯多在G20峰會期間遭中國國家主席習近平「面斥」的短片，連日在網上熱傳，成為世界輿論焦點。有加拿大前外交官認為，這顯示中國已將加拿大視為「次等國家」。其實，中國向來對所有國家一視同仁，即使是非洲貧窮小國也平等對待，沒有主次貴賤之分。如果說加拿大被視為「次等國家」，那也是自己造成，與人無尤。這些年加拿大唯美國之命是從，充當反華爛頭蟀，毫無獨立自主甚至毫無國格可言，不是次等國家又是甚麼？

有澳洲媒體坦言，澳洲政府實在太傻了，一直被美國牽着鼻子走。加拿大何嘗不是如此？杜魯多這班政客小學雞根本沒有自己主見，只懂得做應聲蟲，美國說一，他們不敢說二。多年前加拿大為了迎合美國，無理拘押華為高層孟晚舟，將中加關係推向谷底。直至今天杜魯多政府仍沒有調整對華政策，依然不斷製造事端加劇兩國緊張關係，近日更捕風捉影指中國干預加拿大選舉，可謂狂妄至極。狂妄必須有狂妄的本錢，加拿大有嗎？其唯一本事就是依附美國狐假虎威。

也許是天生的傲慢與偏見使然，加拿大和英國、澳洲這些盎格魯撒克遜國家總是自我感覺良好，對中國存在莫名的歧視和敵意。所以，他們一直主動配合美國，衝在反華第一線，有時候甚至比美國更過分。殊不知現在的中國已不是過去任人欺負的中國，美國出盡九牛二虎之力尚且無法阻止中國崛起，何況是這些附庸國。

最近美國一改咄咄逼人的姿態，對中國放低身段，拜登更作出「五不四無意」的承諾，姑勿論是否說一套做一套，起碼反映美國有意調整對華政策。在這種情況下，澳洲政府也見風使舵，一反常態對華釋出善意，總理阿爾巴內塞更公開表示不太可能支持台灣加入《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP）。反觀加拿大政府至今依然以反華先鋒自居，杜魯多甚至不顧外交禮儀和守則，擅自將與中國領導人的談話內容洩漏給媒體，難怪遭公開「面斥」，真可謂自取其辱。

事實上，習近平最近密集會見各國領導人，卻始終沒有安排與杜魯多正式會面，兩人只是在大廳內碰面時簡短交談10分鐘，可見在中國外交日程中，加拿大只是排在次要位置，杜魯多知道自己為何被忽視嗎？