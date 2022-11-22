剛落幕的G20與APEC峰會，國家主席習近平先後接見了13國元首，展現出大國自信，不管美西方是否同意，中國強勢崛起，無人可擋。識時務者為俊傑，歐洲紛紛尋求與中國建立更密切的經貿關係，連拜登也放軟身段說習近平是他的老朋友，唯獨只有兩個小國還在擺款，形同嘍囉。

第一個是英國。首相辛偉誠原擬拜會習近平，詎料最尾一刻變卦，英方美其名曰要開會處理波蘭受導彈襲擊一事，但要開會的領袖何止他一人，心水清都知他只是「被取消」會面而已。事實上，英政府16日以國家安全為由，下令一家中資背景企業撤銷對英國最大晶片廠的收購行動，並要求將已收購所得的至少86%股權出售，不僅干預自由市場，儼然是對中國的敵視。這還不止，就在前一日，辛偉誠前往峇里島途中受訪表示，中國對英國的價值觀構成系統性挑戰，是英國經濟安全最大威脅，又說已準備好隨時支援台灣。有人一邊求見，一邊視中國如寇仇，最後當然是碰壁。

另一不自量力的小國是加拿大。中加關係自孟晚舟事件後急劇惡化，總理杜魯多在G20峰會期間，好不容易獲習近平撥出10分鐘進行場外會談，詎料呢頭講完，嗰頭就有人將內容外洩給傳媒。報道指杜魯多向習近平提出關注俄烏戰爭、台海問題、新疆人權問題，甚至指斥中國介入加國選舉。姑勿論所言是否屬實，杜魯多已是犯了外交大忌，既不符合外交規矩，更是毫無禮貌，毫不尊重。於是就有了其後習近平當面「訓斥」杜魯多一幕。

杜魯多無非想表現出敢於反華，問題是，當美國都要緩和跟中國的關係，英加兩國卻繼續爭做反華急先鋒，看在盟友眼裏，會讚他們勇敢，還是笑他們戇居？