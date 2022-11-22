不少人擔心在未來一、兩年內，中國大陸會以猝不及防的方式，一舉解放台灣，但是經過剛完結的二十國集團（G20）峰會之後，這個可能性已大大降低，海峽兩岸或許仍不平靜，不過會開展全面戰爭的機會很小。

G20峰會結束後，多國發表聯合聲明，其中一項內容是：「大多數成員強烈譴責在烏克蘭的戰爭。」中國高調參與了是次會議，甚至是整個過程中的主角，各國領袖紛紛圍着中國國家主席習近平打轉。至於上述聲明，北京究竟採取甚麼態度，卻一直惹人疑竇。

根據台灣傳媒報道，這份譴責烏克蘭戰爭的聲明，中國領導人在上面簽了字。中國官方對此並無承認，亦無否認，筆者認為北京參與簽署的機會不小，即使沒簽，起碼聲明的內容並不違反中方立場，否則北京大可以公開否認其事。

回顧過去，中國對發動俄烏戰爭，一直採取反對態度，北京堅持領土爭端，應該以和平方式解決。既然如此，中國大陸又豈會出爾反爾，在未來一、兩年內，突然全面進擊台灣呢？

日前，美國總統拜登跟習近平舉行了一次當面會談，會後拜登說，據他了解，中國大陸在未來數年內，應該不會進攻台灣。看來是次會議上，中國領導人已作出了某程度的承諾。

或許有人會反駁說，政治人物的承諾豈能當真？要是讓我說嘛，西方政客的承諾確實不可信，但中國領導人不同於西洋政客，他們展現的往往是真正的政治家本色。外國政客之所以滿口謊言，因為他們旨在騙取選民手上的票。中國領導人卻不一樣，他們不必討好選民，反而頗能實話實說，也更加能夠做到說話算話。