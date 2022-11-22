美國眾議院議長佩洛西宣布不再競逐連任眾院民主黨領袖，她宣稱「現在是新一代領導民主黨全體成員的時候了」，又指丈夫保羅遇襲，令她有種「幸存者的負罪感」。這等冠冕堂皇的發言，的確可以蒙騙許多無知。

如有心讓路予黨內新一代，何必等到選舉結果篤定民主黨失去眾議院優勢才公布？早前若干選區點票仍未完成，佩婆在一份聲明中便指她的政黨將對佔微弱多數的共和黨施加強大影響力，以一派阿姐風範搖旗吶喊，反映她根本無意坐歪，只不過後來有人反成了弱勢政黨一員，才來「跌落地揦番拃沙」說要提拔後進。正如佩洛西的前幕僚長勞倫斯分析佩婆走得快的原因，「從來沒有離開的真正好時機」，除了當民主黨再次成為少數黨時。

保羅上月遭人入屋襲擊，本欄分析在一個槍枝氾濫的美國，疑人被指是政治狂熱，使用的竟是鐵錘而非砰砰槍，保羅只受輕傷，無生命之虞，事件會否令中期選舉產生像「安倍晉三遇刺案」或「台灣319槍擊事件」那樣的同情效應呢？答案在總統拜登於選舉後指「紅色浪潮」並沒出現，可以得知。

諷刺的是，佩洛西一度坐定粒六，但原來上天對她「美麗的風景線」一直銘記在心，民主黨到頭來失掉了眾議院優勢，眾議長寶座再坐一會的如意算盤打不響了，這叫此前訪問台灣做大龍鳳的佩婆情何以堪？82歲高齡還要再一次在眾院當個得看掌握優勢共和黨面色的民主黨領袖？別玩了。

據維基百科「2024年美國總統選舉」條目，佩洛西被視為潛在參選人之一，主動放棄競逐眾院民主黨領袖，可為自己保住面子。早前有評論以「拙劣的表演，不祥的預兆」形容某政客脫離翁媳關係，其實訪台佩婆才是這10字的最佳寫照。