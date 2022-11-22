政府實施「團進團出」新入境安排，香港迎來疫情近3年來首個入境旅行團，來自泰國。該旅行團雖因來不及安排登記而未能在指定餐廳進食，但亦無阻旅客的興致，有旅客表示，預計在港消費1,000至2,000美元購物。

境外旅行團恢復來港，無疑是對旅遊業、零售業以及飲食業一個好開始。聖誕將至，這一向是旅遊旺季，本港商戶不論在過去的聖誕節或疫情下，絞盡腦汁推出不同的活動及優惠，如聖誕市集及購物優惠等，吸引消費者，增加銷售額。筆者認為聖誕假期正是本港經濟活動復常的好時機，當局應把握良機，主動出擊。

筆者建議旅發局趁聖誕假及跨年前策劃搶境外遊客行動，加強在境外包括社交媒體上宣傳，推廣「團進團出」新措施，以及多姿多采的聖誕活動與旅遊新體驗。同時，建議當局推出「香港繽紛冬日巡禮」加強版活動，在西九文化區除了聖誕樹亮燈，以及「幻彩詠香江」外，亦可添加流行文化元素，如舉辦冬日音樂會，邀請本地歌手、唱片騎師等表演。

另外，也可選定在歷史建築或古蹟內舉行聖誕市集，或綻放光雕投影表演等。當局可以提供多些優惠，例如讓境外遊客以優惠價乘坐剛換上新裝的山頂纜車或到博物館，或吸引他們到充滿活力的西九文化區，參觀M+博物館或故宮展覽，以復常及五光十色的新體驗，吸引境外遊客。東南亞等國家的政府近日已放寬入境或推出措施吸引旅客，香港一向有其獨特的優勢，亦有濃厚的冬日聖誕氣氛，相信定能成功搶客。

當局在0+3防疫基礎下，宜再放寬旅客到港的防疫限制。旅發局也應盡早公布送出50萬張機票的詳情，多作宣傳，吸引世界各地的旅客重臨香港和消費。