乜嘢叫做「冇料扮四條」？睇吓美國國防部部長奧斯汀就知道，上周六喺加拿大出席哈利法克斯國際安全論壇時，佢竟然口出狂言，警告中俄兩國正追求一個訴諸武力解決爭端世界，華府已把中國及其重塑印太地區嘅努力視為美方面臨最大挑戰。

阿哥，整個世界之所以動盪不安，不就是因為美國向來愛做「世界警察」，又恃住軍力強大，愛打誰就打誰，愛制裁邊個就邊個？事實勝於雄辯，俄烏戰事搞到世界失序，背後就是老美在做推手！數據顯示，911事件之後，美國借反恐之名發動多場戰爭，製造了規模巨大嘅難民潮，流離失所人數在4,900萬到6,000萬之間。以阿富汗戰爭為例，呢場長達20年嘅戰爭，造成約1,100萬阿富汗人淪為難民，近2,300萬人面臨極端飢餓，其中包括320萬5歲以下兒童。呢個人間悲劇最大推手是誰？咪就係美國囉！究竟係邊個「追求訴諸武力」？

奧斯汀一派胡言，佢仲話北京同莫斯科一樣，正尋求一個「強權即公理」、透過武力解決爭端、獨裁者能夠撲滅自由之火嘅世界。佢提及俄烏戰爭，又燒埋中國嗰疊，話正凸顯美方喺印太地區面臨挑戰，並批評中方正在上述區域推動與自由、穩定及開放國際體制願景相距甚遠嘅事情。這不是白日見鬼嗎？否則怎會鬼話連篇？

習近平在G20及APEC峰會期間同多國領袖會面，展開嘅大國外交無非「以和為貴」和「管控分歧」。習主席與法國總統馬克龍交換意見，包括俄烏局勢，佢強調中方主張停火、止戰、和談，並指國際社會應為此創造條件，中方也持續以自己嘅方式發揮建設性作用。奧斯汀鬼話一大堆，都難改變美國嘅全球霸權地位不再，更改變不了中國已是世界舞台焦點！