當歐洲飽受俄烏戰爭摧殘之際，朝鮮半島局勢亦日益惡化。北韓與南韓各不相讓，互相指摘對方挑動局勢，自己卻繼續「撩是鬥非」。近一個月來，北韓試射彈道導彈的次數相當驚人，且多方消息均指，平壤已準備好重啟核試；至於南韓，則不斷夥同美軍演練。頻密的試射及演練，容易擦槍走火；更令人擔心的是，朝鮮半島一旦爆發戰事，大有可能觸發連鎖反應，引爆台海、南海這兩大「火藥桶」。

縱使爆發大戰的機會率不高，但南北韓大有可能出現諸如「延坪島炮戰」等小規模衝突！之所以說爆發大戰的機率不高，主要源於南北韓背後的「老大哥」，皆不願在俄烏戰爭這一敏感時期，在地球另一端開啟戰端，避免演變為世界大戰。況且，俄軍目前重心仍放在烏克蘭之上，還要預留軍備提防北約突然參戰反攻，根本支援不了北韓，反而需要北韓支援軍火，自然是不願看到東西兩端同時陷入戰爭這一局面。順帶一提，有輿論誤以為俄羅斯向伊朗、北韓等國家購買軍備，意味其軍火庫儲備不足；事實上，這只是關乎成本效益問題！在烏克蘭，已無高價值戰略目標需要俄軍動用高科技武器，正是所謂的「殺雞焉用牛刀」！俄軍的高科技武器，更多是用來對付隨時到來的北約軍隊！

話說回來，中美同樣不欲看到朝鮮半島爆發戰爭！對於美國而言，南韓並非像日本一般，是美國堅實的盟友；在南韓國內，親華派不在少數。一旦失去北韓這一巨大威脅，美軍還能否在南韓駐守，已是問題；假如美軍真的協助南韓統一半島，事後卻出現親華政府，美國更是得不償失，搬來大石砸自己腳！至於中國，如今與北韓、南韓關係均匪淺，已並非李承晚時代，何者主宰半島對中國均有利有弊，自然不願輕易插手；唯獨戰爭對中國傷害尤深，容易破壞商貿關係，引發難民等問題。當中最令人頭痛的是，北韓是擁核國家，朝美一旦爆發核戰，對中國的傷害不可估量。

對於南北韓而言，半島統一是民族夢想。之不過，在缺乏「老大哥」充分支持下，北韓與南韓是誰也打不過誰，強行開戰將會陷入比起俄烏戰爭更為膠着的狀態，且發動戰爭的一方隨時會受到極限制裁，最終結局大概是兩敗俱傷，誰也佔不了便宜。

不過，不打歸不打，姿態還是要做足，畢竟輸人也不能輸陣。有趣的是，南韓頻頻與美軍展開針對平壤的軍演，展示的全是遠超北韓的高新科技武器，但隱隱約約予人一種「狐假虎威」之感。相反，北韓頻頻試射彈道導彈，向日本、美國叫板；雖然導彈技術仍落後於世界強國，甚至一度被懷疑是用前蘇聯時期研發的SA-5地對空導彈來充數，卻總予人一種「不懼強權」的氣概，且明顯是不放南韓在眼內。優勝劣敗，高下立見。