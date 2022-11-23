世界視線：美社會政治轉差　逼年輕世代激化

哈佛大學學者John Della Volpe在著名的Z世代研究中，界定Z世代（Z Generation）為10至25歲一代，Y世代（Y Generation）是指26至41歲那一代，而X世代（X Generation）是42至57歲，而58至76歲是出生激增（Baby Boomer）年代。Z世代最大的特徵是，他們在互聯網普及化的年代出生及成長，也被Volpe認為是面對美國二次世界大戰以來社會及生活境況前所未有的惡化，也是最缺乏改變希望的年代。

過去全球富裕社會經歷戰後長期繁榮，一直相信下一代比上一代一定會生活得更好，但在美國出生的Z世代竟然見到數以百萬計人口失去家園，經濟一直停滯，低下階層生活更貧困，教育質素變差，校園暴力及槍擊頻生，全球暖化帶來更多及更嚴重的災害，特朗普在任期間種族撕裂、對抗及暴力更嚴重，這一切使他們成為最惶恐及激化的一代。

政治上Z世代及部分Y世代被稱為「年輕世代」，被界定是目前18至29歲的一代，雖然各世代在轉移中。「年輕世代」特別重要是在於他們法律上是成年，也是在大多數民主社會是可以投票決定政制的一群，特別在美國政治中他們愈來愈舉足輕重。

近幾年美國兩黨的政治發展，都要考慮的重要因素就是年輕世代的崛起。2020年大選中有六成18至29歲選民支持民主黨，今年剛過的中期大選，民主黨對比共和黨得票更是63%比35%，拜登於選後稱讚他們關心氣候變遷、槍械暴力、個人權力及大學借款可獲豁免是對的。更重要的是這世代普遍愈來愈積極參與政治及登記做選民投票，成為兩黨必爭的選民板塊。美國Z世代更是網紅的焦點，全美他們最少有不下500名網上聲名大噪的創造者（Creators）及一個月超過15億點擊率（平均每人不少於300萬）。儘管上幾個世代及一些主流傳媒往往把他們嘲諷為無知、幼稚及衝動的玩互聯網一代，但他們最有效的力量正來自他們的網絡，凝聚他們在社區及校園產生很多溝通互動，使他們政治化的速度比過往任何一代都快！

在政治上他們也開始出現影響力，非洲及拉美裔的Maxwell Frost才25歲，就以民主黨代表大比數選上佛羅里達州的眾議員席位。他的政治立場清晰代表親自由派的Z世代理想，支持環保、管制槍械、全民醫療及扶貧福利。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻