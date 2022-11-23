娛圈單打：演唱會圍爐取暖　伊健唔通係手足?

一連9場的《HERE & NOW鄭伊健演唱會2022》正在舉行，55歲的鄭伊健睽違3年再踏紅館舞台，又唱又跳兩個多小時，中間更無嘉賓「攝時間」，絕無欺場，非常精彩。

演唱會有一段小環節由伊健訴心聲，他提到這幾年過得十分不容易，籲大家要珍惜，更藉着身旁一個冒着火光的大鐵桶道具，問粉絲知不知道意思，最後自我揭曉，乃係喻意「圍爐取暖」，叫大家要保持希望。

鄭伊健到底黃唔黃，一直是不少政壇KOL的話題。上述的訴心聲環節，單是「圍爐取暖」四個大字便令人浮想聯翩。皆因在2019年後，香港社會兩極化，這四個字便成為帶有政治意味的流行用語。加上內地人氣綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》，去年邀請陳小春、謝天華、林曉峰組隊，《古惑仔》Reunion獨欠鄭伊健，當時便有傳內地出動到甘詞厚幣也無法打動他，反而即使酬勞不及內地豐厚，今年照樣跑去台灣拍劇。

當然，伊健從來沒有就政治議題發表過甚麼立場，這幾年香港亦的確過得不容易，尤其疫情對經濟民生打擊極大，有感而發不足為奇。姑勿論如何，伊健的個性在娛樂圈確是「異類」，皆因他對事業沒有太大野心，寧願花時間享受生活，打吓機、打吓波、去吓旅行，予人與世無爭之感。這種性格令他在娛樂圈廣結善緣，好朋友多不勝數。

金庸名著《笑傲江湖》每隔一段時間便會翻拍成電視劇，卻總是無人想到用鄭伊健演令狐沖，其實兩者十分相似，皆是逍遙自在，笑傲人生。