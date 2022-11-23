功夫茶：電費加幅兇夾狼　商民狂呼吃不消

疫慌持續近3年仍未見盡頭，好不容易捱到一年將盡，無奈香港經濟復甦路漫長，不必斷乜估，冇痛苦，事實係香港樓市正全方位向下，樓市景氣悲觀，削弱財富效應，亦不利消費，本港零售商對聖誕新年市道均不敢寄予厚望，百業難捱，經濟與民生，明年只會更差！而此時此刻，卻迎來電費上調勢兇夾狼！

兩電嘅電費調整幅度尋日出爐，一如所料，中電及港燈明年元旦起加電費，中電將會加6.4%，而港燈則加5.5%。換言之，按年度計算，與今年一月份嘅淨電費比較，中電新一年加價約19.8%；港燈亦加價約45.6%，令人咋舌！以每度電嘅淨電費計算，兩電早已無法穩守原本公布嘅價格，加幅達雙位數水平！難怪受訪市民和各行各業都大叫「苦也」！尤其酒樓食肆和燈飾行業，都話要諗計節流！

眾所周知，本港電力市場有別於好多城市和國家，中電與港燈擁有壟斷地位，根據《利潤管制協議》，兩電可賺盡8%回報。電費由基本電費和燃料價條款收費組成，前者涵蓋電力公司嘅營運開支、基本燃料成本及利潤；後者則反映燃料價格嘅變動，以實報實銷方式，由用戶向電力公司支付。本港電力政策明顯已向兩電利益傾斜，燃料帳嘅設計，令兩電可以將國際燃料價格波動風險，悉數轉嫁市民。港府如此厚待電力公司，全世界都難得一見！

嗱！電費大幅上升，飛擒大咬，基層市民百上加斤必矣！環境及生態局局長謝展寰表示，港府收到兩電嘅加幅申請後，已與兩電多次商討，要求降低加幅，如今數字出嚟，官僚予人只會為兩電「護航」，加價有理，早前高官甚至認為電費加價若反映真實成本價格，對鼓勵慳電有好處云云。高官不食人間煙火，於此可略窺見一二。喂！你哋啲高官居住嘅官邸、豪宅，高樓不是向海就是面山，有大自然調節氣溫，冬暖夏涼，又怎會體會劏房戶「屈室求存」、廚廁合一嘅淒涼吖！

有劏房居民大聯盟成員就指出唔少劏房需要長時間開冷氣，因為單位冇窗，空氣不流通；當然，尤其夏天，天文台周不時發出酷熱天氣警告，劏房驟變成桑拿室，開冷氣都未必頂得住，仲話要「鼓勵慳電有好處」，這不是如饑民餓到肚皮黐背脊，庸官卻叫佢哋：何不食肉糜咁戇居咩？仲有吖！租管條例即使生效一段時間，卻如無牙老虎，部分業主仍濫收水電費，政府巡查及監管唔到位，加上為劏房戶安裝獨立電錶又係有姿勢無實際，更有業主不合作，因此租戶無法受惠。民生多艱，政府又誇言要「精準扶貧」，唔好齋噏，畀多啲具針對性嘅紓困補貼措施喇！