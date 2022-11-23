四年一度的世界盃開鑼，球迷們都在為各自心目中的球隊加油打氣，而部分西方媒體則陰陽怪氣，焦點並非放在球賽，而是刻意醜化主辦國卡塔爾。英國廣播公司（BBC）甚至拒絕轉播開幕禮，改為播放一段唱衰卡塔爾的評論，為體壇盛事蒙上一層政治陰影，可謂居心叵測。

為何西方要醜化卡塔爾？理由不外是侵犯人權，包括虐待外來勞工、損害婦女權利、賄賂國際足協等等。有西方媒體甚至言之鑿鑿，指控卡塔爾以740萬美元收買8名厄瓜多爾球員，內定揭幕戰由卡塔爾勝出。結果這則所謂的內幕報道，成為今屆世界盃最大笑話之一。國際足協會長恩法天奴忍不住炮轟西方偽善，那些對卡塔爾說教的國家，虛偽且近乎種族主義。他更認為，歐洲應該為過去3,000年的行為道歉，而不是給別人上甚麼道德課。

誠哉斯言，西方最大毛病就是虛偽，就是雙重標準。他們過去在全世界做了那麼多壞事，欠下那麼多舊債，從來沒有反省和道歉，反而以人權教師爺的姿態對其他國家指指點點，臉皮未免太厚了，連身為歐洲人的恩法天奴也覺得羞恥。最典型的例子是，歐洲人過去在美國和加拿大等地大量屠殺印第安人，犯下種族滅絕罪行，今天卻倒打一耙反指中國在新疆實施種族滅絕，而且不需提供任何證據，這不正是賊喊捉賊嗎？

西方指控卡塔爾虐待外來勞工，姑勿論是否屬實，相對於美國在全世界犯下的戰爭罪行，所謂的虐待勞工不過是小巫見大巫。據不完全統計，2001年以來，美國在全球80多個國家發動所謂反恐行動，導致包括大量平民在內超過80萬人直接死於戰爭暴力，數千萬人流離失所，其中阿富汗、伊拉克、敍利亞等多個國家至今仍是滿目瘡痍，民不聊生。最令人不齒的是，美國不但沒有對上述國家作出任何賠償，反而將阿富汗僅有的70億美元外匯儲備據為己有。大家說說看，到底是美國霸道行為可恥，還是卡塔爾被指虐待勞工可恥？

西方以教師爺自居，肆意批評別國人權狀況，正如烏鴉站在豬身上，看不見自己黑。尤其是將世界盃政治化，實在令人反感。恩法天奴說得對，國際足協是足球機構，不是政治組織，所有國家都可以舉辦世界盃。沒錯，對廣大球迷而言，最重要是好好欣賞足球賽，而不是聽西方道德說教。