黎智英聘請英國御用大律師Tim Owen為其國安大案辯護，律政司提出多個正當理由反對，包括《港區國安法》的官方語言是中文；《港區國安法》的國家安全概念，與中央政府及香港社會、政治環境及憲法息息相關；Tim Owen的專長並非《港區國安法》，更非本地法律下涉及危害國安罪行的專家。然而，律政司接連敗北，連上訴至終院的上訴許可，上訴庭也拒絕頒下，如今只能直接向終院申請上訴，看來也是凶多吉少。

就在此際，律政司刑事檢控科突然致函所有外聘大律師，要求他們簽署文件，承諾處理外聘案件時需遵守保密協議。信件亦要求外聘大律師承諾維護國家安全，以及不會從事危害國家安全的行為或活動，要求相關外聘大律師於12月5日或之前簽妥信件交回。

此舉是針對律政司的外判大律師而設，但包括Tim Owen在內的私人外聘大律師是否也受此限？問題是，即使外聘大律師簽署文件交回律政司，律政司又如何確保他們必會遵守？要是他們違反保密協議，律政司又有甚麼檢控或懲罰機制？如果甚麼都沒有，這不過是一紙空文而已。

外界之所以對黎智英聘請洋大狀為其辯護這麼關注，以及對高院及上訴庭一而再駁回律政司上訴如此反感，皆因大家都想到當中的利害和是非問題。黎涉及的是國安案件，當中包括勾結外部勢力，由一個英國大狀為其辯護，明顯有利益衝突之嫌，何況當局根本無法保證洋大狀不會向英國方面洩密。他打完官司拍拍手返回英國，港府能奈甚麼何？

事實上，司法偏幫反中亂港人物其來有自，未有國安法前，基本上是刑不上黎智英；現在有了國安法，司法一樣有空子幫黎智英鑽，不到你不服！