北韓剛成功試射了火星-17型洲際彈道導彈，彈頭直衝雲漢，高度達6,040公里，然後落在距離發射點999公里外的日本海。這次試驗成功，在北韓的導彈發展歷程中具有劃時代意義，代表平壤製造的洲際導彈，射程足以覆蓋美國全境，從今以後，兩國都能擁有毀滅對方的核打擊力。山姆大叔在北韓面前，未必再可以像以往般，老是挺着腰子說話了。

最近幾屆的美國總統，都嚷着要北韓放棄核武，上任白宮主人特朗普最傻最天真，他滿以為自己成功了。這個莽夫卻不知道，其實是給北韓領導人金正恩耍弄了。

平情而論，要北韓棄核可謂難乎其難，但要是沒有爆發俄羅斯與烏克蘭戰爭，整個西方民主陣營又能夠用甘詞厚幣作利誘，平壤或許還有一、兩成機會願意捨棄核武發展計劃。然而，自從出現俄烏戰爭之後，這個機會已降至幾近於零，莫說單靠美國無法逼迫金氏政權就範，我甚至認為，即使中國和俄羅斯改變態度，突然加入西方陣營，合力促使北韓棄核，平壤政府也未必願意低頭。

俄烏戰爭是一次深刻的教訓，烏克蘭境內本來配備核武，但前蘇聯解體之後，基輔拱手將核彈頭讓予莫斯科，如今對方反臉不認人，揮軍打來，你沒有核武在手，就只有待宰的份兒。金正恩不笨，整個俄烏戰爭他看在眼裏，自然會作為前車之鑑。

近年，美國已經出盡洪荒之力去制裁北韓，偏生北韓的導彈技術發展仍是一日千里。既是如此，我勸山姆大叔就應該向現實低頭，早日承認北韓是一個擁核國，進而以平等的態度與平壤發展關係。要不然在若干年後，俄烏戰爭可能會在朝鮮半島重演！