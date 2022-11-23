閱讀本地新聞，驚嘆後生可畏。短短一日內，既有「18歲青年長沙灣遭群漢鐵通狂毆浴血 反黑拘15歲少年」，又有「醒目婆婆反詐騙學以致用 假扮落疊誘19歲男騙徒墮警網」，不是打打殺殺，就是連阿婆都呃，時下年輕一代為何守法意識如此薄弱呢？

每當談到時下年輕人無惡不作的歪風，總有人為拗而拗說每個年代也有中、老年人干犯刑事罪行，甚至舉出警方數字，指今年1至9月與去年同期相比，10至15歲少年罪犯、16至20歲青年罪犯，兩者被捕人數俱呈下跌來辯駁。中、老年人當然並非盡皆奉公守法，年輕人亦不是全為潛在罪犯，然而，說者根本忽略了在少子化、移民潮下，年輕人犯事依然如此氾濫，這說明了搬出臭蟲論只會教育出更多敗兒。

事實勝於雄辯，時下年輕人在以身試法方面，明顯將他們的前代人比下去，至少真的不太有印象以往曾聽聞有15歲失蹤少女將「寧為雞口」演繹成「雞頭」；亦未聞14歲疑有黑幫背景少年駕駛「毒品車」，以及數年前有18歲少女在石棺藏屍案中以污點證人身份作供，無不讓人驚嘆時下年輕人究竟出了甚麼毛病。

年輕人紛紛學壞，肯定與教育制度沒有教出社會棟樑有莫大關係，難道應如英媒4年前的文章「天氣愈熱犯罪真的愈多？」，歸咎於溫室效應使壞嗎？當然，反中亂港爛果毒媒與毀人不倦的黃師人之患，肯定有教唆慫恿之功，若非有中、老年的漢奸走狗以「違法達義」來洗年輕人腦，新一代豈會對為非作歹不以為恥，反以為榮？也不會給黑幫「養雀仔」有機可乘。看看石棺藏屍案的主犯與那名污點證人，正是於2014年佔旺時認識。凡事都可以看出點端倪，只有自掩一目的單眼佬除外。