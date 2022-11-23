立法會日前通過了致謝動議，筆者在發言時提出當局須加強規管劏房，並制訂告別劏房的目標，前提是盡快告別劣質劏房。即是把違反建築物條例、樓宇結構防火等有嚴重安全隱患的劏房，應先行予以取締。喜見房屋局局長有所回應，她指實施多項房屋措施下，相信會改變劏房租務市場生態，在10年內，環境惡劣及租金高昂的劣質劏房生存不了。

筆者期望政府立場還要再強硬一點，把相信與期望，變為堅定的政策目標。根據長遠房屋發展策略周年報告，目前共有12.7萬住戶居於不適切房屋。隨着簡約公屋2024年開始供應，共3萬個單位，再有二萬個過渡性房屋落成，提速提量增建公屋後，當局在未來5年已可把建屋量增至15.8萬個。按這個速度，筆者早前已向房屋局反映，面對10萬劏房戶，當局應可估計在5年後，最少有一半劏房戶，可以搬離劏房。

當然，也有人會質疑，增加上述房屋供應，都未必可以令劏房退場，筆者認為這要三步走去實踐。第一步是就劏房租管條例加強執法，抽出違例劏房業主，予以檢控，打擊違例或慣性濫收水電費情況。第二步可按現行法例，如建築物條例、消防條例等找出違例劏房，對物業持有人進行檢控，迫令他們改善劏房居住環境，告別劣質劏房，筆者曾目睹一屋住上20人的情況，相信不可能出現。

第三步，就是上述房屋供應，另安排不符公屋申請人可申請入住過渡屋下，多管齊下後，讓基層居民不再以劏房為唯一居所的選擇時，相信屆時香港將可步入告別劏房的年代。如還有相關單位存在，相信居住環境已大為改善，可能叫共享房屋，不再以劏房面貌出現。要達致上述目標，除了政府，都要各界正視及認同，並齊心去實踐。