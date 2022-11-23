最低工資委員會的本職是執行最低工資法例去保障工人工資，尤其是幫助最不能自我保障僱員薪金權益、最沒有議價能力的最低層勞工。可是自最低工資委員會成立以來，堅持兩年一檢錯誤政策，傾斜於維護資方利益，遂使該委員會的作用名存實亡。

最低工資法定時薪37.5元連續被凍結4年，既脫離了物價漲幅，又乖離了全港工資跟隨水漲船高的調整，更早已不能改善最底層勞工處於最不能自保及最無議價能力，任由資本霸權魚肉的被剝削慘況，更成為良心僱主所不取的非人道經營方針，兼且在人力需求的不斷攀升下，跑輸人力市場大市。最低工資已成為香港保障工資制度和改善勞工生活的大笑話，看看凍結最低工資4年下來的情況，充分說明最低工資的時薪是如何脫離市場和改善打工仔生活的離譜狀況。去年5、6月間，政府統計處資料顯示，時薪37.5元的僱員已下降至1.43萬人，僅佔私營機構聘用僱員人數的0.5%；而時薪低過40元但高過最低工資的已達7.33萬人。對此，那些尖酸刻薄的無良僱主及其代表，還可以「撒賴」最低工資若實行一年一檢，就會拖累經濟嗎？由於「強資本弱勞工」的委員會結構和政府偏幫資本家的立場，最低工資委員會已成為「食之無味，棄之可惜」的「雞肋」。

國家領導人諄諄告誡特區政府，要想辦法令市民感覺和相信經過自己的勤奮努力可以改善生活處境。那末，請問政府主導的最低工資委員會有發揮作用嗎？上屆政府的所作所為，徹底令最低工資委員會脫離實際，那麼本屆政府有動機或目標進行改革嗎？翻閱通篇特首李家超首份《施政報告》和檢視勞福局局長孫玉菡上任近5個月的言論，均不見有回應國家領導人的要求，對嗎？