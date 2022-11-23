之前老朽說，兩年後世界又唔知乜格局，若然，兩年後嘅美國總統選戰乃是特朗普對拜登，意味78歲嘅特朗普對81歲嘅拜登。美國人真係把老人當寶？

其實，特朗普和拜登都屬於「大器晚成」，點講都係攀升上一個強國嘅權力中心，喺咁嘅年紀，應心滿意足，亦係時候應該退下來享受晚景！正如毛澤東話齋，「世界是你們的，也是我們的，但是歸根結底是你們的。你們青年人朝氣蓬勃，正在興旺時期，好像早晨八九點的太陽。希望寄託在你們身上。」江東子弟多才俊，捲土重來未可知！若然，老到七、八十歲，即使江東子弟今雖在，肯與君王捲土來的，還有幾人？這是王安石的大哉問，亦是他深明「人走茶涼」嘅至理！

呢，出生於1942年11月20日嘅拜登，3日前剛慶祝其80歲生日，喺佢生日前夕，佢出席孫女喺白宮舉行嘅婚禮，佢孫女係一名律師，其丈夫亦係一名律師，可謂「志同道合」，彼此俱有才有貌，難怪老拜登笑到雙眼瞇成一條線，真正嘅快樂其實來自家庭！這不容易掩飾。作為美國史上最年長嘅總統，已締造了歷史，佢就話將於未來幾個月決定是否競選連任。當然，如果佢真係成功連任，喺佢第二個任期結束時將年滿86歲。呢個紀錄，相信有排冇人破得到！

美國中期選舉結束不久，共和黨喺中期選舉取得嘅成績不似預期，更冇出現選前嘅所謂「紅潮」，共和黨號召力明顯不復當年勇。特朗普已對權力着迷，恍如食咗過期春藥，頂硬上要參選！至於拜登似乎仍蠢蠢欲「試」！見其手腳協調都有困難，又經常胡亂說話，講真，即使畀佢選到都未必係好事！人貴自知，知天命不可違，識時務者就算不為俊傑，起碼可以福澤千年！壽而不辱。